Le 20 mars dernier, Assassin’s Creed Shadows soufflait déjà sa première bougie. Pour l’occasion, Ubisoft avait célébré ce premier anniversaire symbolique avec plusieurs cadeaux, mais l’éditeur avait encore quelques surprises sous le coude. Si le géant français a revu ses plans concernant l’épisode au Japon, au point d’annuler son second DLC scénarisé, le suivi se poursuit encore un peu avec une nouvelle mise à jour très attendue des joueurs PS5 Pro, maintenant disponible sur l’ensemble des plateformes.

Une nouvelle mise à jour pour Assassin's Creed Shadows

AC Shadows est ainsi passé en version 1.1.10 ce 6 avril 2026. Une mise à jour qui marque donc surtout l’arrivée du PSRR 2, une fonctionnalité réservée aux joueurs PS5 Pro. « Cette version améliorée du PSSR améliore grandement Assassin’s Creed Shadows en proposant une qualité de pixel plus nette ainsi qu’une stabilité d’image exceptionnelle », promet ainsi l’éditeur. La Nintendo Switch 2 n’est pas en reste et reçoit également sa petite nouveauté avec l’ajout du support clavier/souris, quand tous les joueurs pourront désormais se battre avec un Bô non légendaire, sans avoir besoin de posséder l’extension Traques sur Awaji.

Et comme toujours, la dernière mise à jour d’Assassin’s Creed Shadows s’accompagne d’une salve de correctifs en tout genre.es bugs qui bloquaient la progression, des soucis d’interface et une poignée d’ajustements pour les armes et leurs avantages qui ne s’affichaient pas correctement… Ubisoft en a peut-être terminé avec les grandes nouveautés, mais le suivi continue. Voici dans les grandes lignes les changements les plus importants de la mise à jour 1.1.10 d’Assassin’s Creed Shadows.

Le nouveau Bô, disponible gratuitement pour tous les joueurs

Aperçu des patchs notes de la version 1.1.10 d'Assassin's Creed Shadows

Général

Ajout sur support du PSSR 2 sur PS5 Pro

Un bâton Bô non légendaire est disponible pour tous les joueurs. Il apparaîtra sur les ennemis, dans certains coffres et chez certains marchands.

Ajout du support clavier/souris sur Nintendo Switch 2.

Gameplay

Correction d'un problème empêchant l'accès aux points de voyage rapide.

Les ennemis peuvent désormais subir jusqu'à 5 altérations simultanément.

Correction d'un problème empêchant l'affichage des rations supplémentaires obtenues grâce à « Assassin's Creed Shadows Traque sur Awaji » dans la section « Rations maximales » de la fiche de statistiques.

Résolution d'un problème empêchant l'application des bonus de dégâts lorsque le personnage combat à mains nues.

Correction d'un problème limitant à +100% les bonus de diverses statistiques.

UI

Correction d'un plantage lors de la vérification des DLC.

Résolution d'un problème où la progression totale restait bloquée à 97,89% après avoir terminé tout le contenu d’Assassin’s Creed Shadows.

La fiche de statistiques détaillée affiche désormais les dégâts de « Combo Ender ».

La fiche de statistiques détaillée a été ajustée pour afficher plus clairement les statistiques plafonnées et non plafonnées.

Correction d'un problème survenant après la mise à jour, où une erreur « Contenu manquant » entraînait la perte de tout l'équipement obtenu dans l'extension Traques sur Awaji.

Source : Ubisoft