Ubisoft ne se contente pas de sortir Assassin’s Creed Shadows en mars 2025. Pour approfondir l’histoire du jeu, un préquel a été annoncé. Il plongera les fans dans les événements qui précèdent le scénario principal. Mais sous un format clairement différent. Voici ce que l'on sait pour le moment.

Une histoire inédite avant le jeu Assassin's Creed Shadows

Surprise donc, ce préquel à Assassin's Creed Shadows sera un manga ne sera pas une simple adaptation du jeu. Il racontera l’histoire d’une jeune apprentie Assassin en pleine lutte contre la montée en puissance des Templiers au Japon. Une nouvelle manière d’explorer le contexte historique et la présence de la Confrérie à cette époque. Ubisoft souhaite ainsi offrir une expérience plus immersive aux joueurs en ajoutant un récit parallèle qui complète les enjeux du jeu principal.

La couverture du premier tome montre une femme armée d’une épée et de la Lame Cachée. À première vue, on pourrait penser à Naoe, la shinobi co-protagoniste du jeu. Mais un détail intrigue : dans Assassin’s Creed Shadows, Naoe découvre les Assassins et reçoit sa Lame Cachée au début du jeu. Si le manga se déroule avant, il est peu probable qu’elle en soit l’héroïne. Ubisoft pourrait donc introduire un tout nouveau personnage.

Sortie mondiale à confirmer

Le manga sera disponible dès la sortie du jeu au Japon. En revanche, Ubisoft n’a pas encore communiqué de date pour une sortie internationale. Les fans hors du Japon devront sans doute patienter. Avec ce projet, Ubisoft veut aller plus loin dans l’immersion et l’univers narratif. Après des années d’attente, Assassin’s Creed Shadows promet d’être l’épisode que les joueurs rêvaient de voir dans un Japon féodal.

Si le jeu Assassin's Creed Shadow tient ses promesses et que le manga enrichit vraiment l’histoire, cette nouvelle approche pourrait bien séduire à la fois les fans de la saga et les amateurs de récits historiques. À suivre de près !

