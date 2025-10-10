S’il aura mis plus de temps que prévu à se laisser approcher par le public, Assassin’s Creed Shadows n’entend désormais plus se faire oublier si facilement. En effet, depuis sa sortie en mars dernier, le dernier-né de la saga d’Ubisoft a eu droit à de multiples mises à jour, en plus de prolonger son aventure de quelques heures supplémentaires grâce à l’extension « Traque sur Awaji ». Et pourtant, il s’avère que le titre a d’autres histoires à raconter. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas sous une forme vidéoludique.

Assassin’s Creed Shadows dévoile son préquel

Grand adepte du cross-média, Ubisoft a décidé de s’associer une nouvelle fois avec Mana Books afin d’explorer plus en profondeur le lore d’Assassin’s Creed Shadows sous la forme d’un manga. Ou plutôt, de trois mangas. Car oui, avec « Les légendes d’Iga », les deux éditeurs entendent permettre aux joueurs de prolonger leur aventure dans le Japon du XVIème siècle en s’intéressant cette fois aux origines de la Confrérie des Assassins dans la province d’Iga.

« Fils de seigneur d’un petit village, Masayasu travaille dur et est apprécié de tous. Mais son quotidien paisible est bouleversé par une attaque de guerriers : sa force ne suffit pas à sauver tous les villageois. Il est sauvé in-extremis par Hanzo, un apprenti shinobi. Impressionné par son talent, Masayasu souhaite devenir lui aussi un shinobi pour protéger ceux à qui il tient. Après avoir prouvé sa valeur, il commence son entraînement auprès de Sandayu, maître du ninjutsu. Peu de temps après, celui-ci lui confie une mission : empêcher les Templiers de voler les insignes impériaux du Japon ! Pour cela, il devra faire équipe avec Hanzo, mais aussi une jeune fille bien mystérieuse : Tsuyu ». Synopsis d'Assassin's Creed Shadows : Les légendes d'Iga

De quoi permettre de rattacher davantage encore les wagons entre ce Assassin’s Creed Shadows et les précédents opus donc, comme avaient pu le promettre les développeurs il y a maintenant quelques mois. Notons pour finir que le premier tome des « Légendes d’Iga » sera disponible dès le 6 novembre prochain au prix de 7.95€, et qu’il s’accompagnera d’un code permettant de débloquer une amulette exclusive pour Naoe, ainsi que 650 mon dans le jeu.

Source : Mana Books