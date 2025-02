Assassin's Creed Shadows n'est plus si loin maintenant. Prévu pour le 20 mars suite à son dernier report, cet opus se déroulant au Japon fait l'objet d'une attention toute particulière. Il faut dire que la sphère du gaming est très sensible à ce qui tourne autour du pays du Soleil levant. Pour cette raison, chaque aspect du jeu sera attendu au tournant. Dès lors, on comprend d'autant mieux qu'il enchaîne les polémiques. Certains aimeraient même le voir plonger (vous pouvez lire les commentaires sous propres articles qui traitent du jeu). Mais est-il vraiment voué à l'échec ? Ses détracteurs pourraient être déçus des dernières nouvelles.

Assassin's Creed Shadows en route vers le succès ?

À son annonce, celui qu'on appelait alors “Assassin's Creed Red”, a enthousiasmé le public dans un large consensus. Puis, le jeu a commencé à se montrer, et certains ont connu une vraie désillusion. L'image qu'ils se faisaient d'Assassin's Creed Shadows ne correspond visiblement pas avec ce qu'Ubisoft leur réserve. Dès lors, tout est devenu bon à créer la polémique, pas toujours justement.

Dorénavant, l'éditeur est concentré sur la présentation et le marketing autour d'Assassin's Creed Shadows. Dans cette logique, il enchaîne les présentations de gameplay et en dévoile davantage sur l'histoire du jeu. On a ainsi découvert progressivement les spécificités propres à chacun des deux protagonistes, Naoe et Yasuke. Mais cela est-il suffisant pour convaincre le public ?

Eh bien la réponse semble avoir été donnée jeudi dernier, à l'occasion du bilan financier trimestriel d'Ubisoft. L'éditeur a en effet confirmé la tendance qui s'était dessinée dès le printemps 2024. L'insider Tom Henderson avait alors avancé que les principaux concernés n'étaient pas déçus des performances d'Assassin's Creed Shadows en termes de précommandes. Presque un an après, le bilan est là :

Les précommandes pour le jeu suivent un rythme soutenu, comparable à celui d'Assassin's Creed Odyssey, le deuxième opus de la franchise qui a connu le plus de succès. Rapport trimestriel d'Ubisoft (13 février 2025)

Ubisoft n'avance pas de chiffres précis mais donne une estimation. Même s'il ne l'indique pas explicitement, il faut sûrement comprendre la comparaison avec AC Odyssey sur le plan des précommandes et non des ventes totales à ce jour. Néanmoins, cela n'enlève rien au démarrage très prometteur qui s'annonce pour Assassin's Creed Shadows. Une fois de plus, il semblerait que les polémiques du net n'altèrent pas ce qui se passe IRL.