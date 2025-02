Ça y est, nous sommes à moins d'un mois de la sortie d'Assassin's Creed Shadows. Fini les reports, Ubisoft a bien confirmé que, cette fois-ci, c'est la bonne. Le 20 mars prochain, nous pourrons enfin découvrir l'histoire commune de Yasuke et Naoe sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le chemin pour arriver jusque-là n'aura cependant pas été de tout repos.... et ce n'est pas terminé. Une nouvelle polémique éclate et des mesures pourraient être prises contre le jeu.

Assassin's Creed Shadows n'aura pas la bénédiction du Japon

Le répit ne semble pas être permis pour Assassin's Creed Shadows. Il n'y a pas un mois sans une nouvelle polémique pour le jeu d'Ubisoft. La dernière en date concernait le doublage français et la participation de Louis-San, créateur de contenu franco-japonais. Mais, cette fois, c'est bien du côté du Pays du Soleil levant que ça se passe et ça ne rigole pas.

Tout a commencé avec un extrait de gameplay. Avec les preview de ces derniers temps, les joueuses et les joueurs ont pu partager leurs propres footage en ligne. Or, une vidéo en particulier a fait réagir les japonais. D'après le média Sankei, on y verrait Yasuke, décrit dans l'article comme « un homme noir qui a servi sous les ordres d'Oda Nobunaga », détruire un autel installé dans un sanctuaire. Cette séquence a provoqué un choc chez les locaux, qui ne comprennent pas que cela soit possible dans Assassin's Creed Shadows.

Un autre point a été soulevé par le média : l'utilisation d'un vrai sanctuaire dans le jeu. Ubisoft n'aurait pas demandé l'autorisation de le reproduire dans Assassin's Creed Shadows. Interrogé, le responsable dudit sanctuaire a déclaré : « Nous prendrons les mesures qui s'imposent. Si nous avions été approchés, nous aurions refusé qu'il soit utilisé ».

Une liberté d'action trop grande laissée par Ubisoft ?

Cette nouvelle polémique soulève bien des discussions dans les commentaires. De fait, certains s'offusquent de ces agissements, jugés irrespectueux envers la culture japonaise. Dans le même temps, d'autres font remarquer que ce n'est pas tant Assassin's Creed Shadows le problème ici, mais le comportement du joueur1. Enfin, les mêmes ou d'autres encore rappellent que ce genre de destruction dans des lieux sacrés et, plus globalement, les gestes envers des figures religieuses — comme le fait de se battre avec le Pape dans AC 2 — sont monnaie courante dans la licence2.

Malgré les polémiques qui se sont succédées tout au long de son développement, Assassin's Creed Shadows a l'air bien parti pour performer en boutique. Ubisoft n'a pas de chiffres à donner, mais affirme que les précommandes sont déjà révélatrices de la tendance. Le verdict final se jouera cependant à partir de sa sortie, le 20 mars 2025.