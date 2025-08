On peut le dire : de son annonce à sa sortie, le parcours d’Assassin’s Creed Shadows aura été très loin d’être un long fleuve tranquille pour Ubisoft. Régulièrement accusé de malmener l’héritage culturel qu’il met en scène dans le jeu, le studio a également dû faire face à de nombreuses polémiques liées à la présence de Yasuke, qui ont valu à ce nouvel opus des torrents de haine absolument abjects. Et cela continue aujourd’hui encore, à un tel point que mêmes les actionnaires de la compagnie en arrivent à poser la fameuse question : « Alors, woke ou pas woke ? ».

Assassin’s Creed Shadows est-il woke ? Ubisoft répond

Cela peut paraître complètement fou et pourtant, cette citation provient bel et bien de la dernière réunion d’Ubisoft avec ses investisseurs. Elle s’inscrit plus précisément dans une question plus générale concernant la réception d’Assassin’s Creed Shadows, dont l’image a quelque peu été ternie par les nombreuses polémiques. Et si cela ne semble pas forcément avoir impacté le succès du jeu, dont l’éditeur se dit satisfait, cela interroge tout de même certains investisseurs, visiblement quelque peu inquiétés par « l’agenda politique » d’Ubisoft :

« Concernant Assassin’s Creed Shadows, ce jeu a suscité beaucoup de controverses. Ubisoft a été accusé et critiqué pour cette tendance woke. Je veux dire, cela se passe dans le Japon du XVIème siècle, et le personnage principal est un samouraï africain. C’est un choix audacieux de la part d’Ubisoft. Dans l’histoire, il tombe amoureux, c’est l’une des possibilités du jeu, d’un personnage transgenre. Alors, woke ou pas woke ? Cela montre-t-il une ouverture de votre part, ou allez-vous faire marche arrière et rétropédaler sur cet agenda politique gauchiste ? » Un actionnaire d'Ubisoft à propos d'Assassin's Creed Shadows

Une question franche et directe donc, qui, au vu des réactions dans la salle, en a surpris plus d’un. Yves Guillemot, qui ne s’est pas laissé démonter, a alors répondu la chose suivante : « Concernant [Assassin’s Creed Shadows], quel était notre but ? Nous voulions présenter des personnages au parcours héroïque » assure le PDG d’Ubisoft. « Il s’agit d’un personnage réel, de quelqu’un qui a réellement existé, et mettre en scène ce personnage a été un grand succès. C’est pourquoi nous avons décidé de raconter cette histoire. Nous voulions raconter une histoire différente ».

© Ubisoft Québec / Ubisoft

L’aventure continue prochainement

Pas sûr que la réponse soit à la hauteur de la question, mais c’est tout ce dont il va falloir se contenter à ce sujet. Car quoi qu’il en soit, à une époque où Ubisoft enchaîne malheureusement les échecs avec des jeux comme Star Wars Outlaws ou Avatar: Frontiers of Pandora, le fait est qu’Assassin’s Creed Shadows est considéré comme un succès par l’éditeur. Et nul doute que l’arrivée du futur DLC, confirmé pour le 16 septembre prochain, va aider à remettre le titre sous le feu des projecteurs avant la sortie de son grand concurrent : Ghost of Yotei.

Source : Ubisoft (via TheGamer)