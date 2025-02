Assassin's Creed Shadows fait encore parler de lui, et pas pour les bonnes raisons, avec une polémique qui concerne cette fois le doublage. Tout un programme.

Assassin’s Creed Shadows, attendu pour le 20 mars 2025, devait être un événements. Depuis des années, la communauté réclamait un épisode au Japon féodal. Mais depuis son annonce, le jeu enchaîne les polémiques. Ubisoft est à nouveau sous le feu des critiques. Cette fois, c’est la VF d’un personnage secondaire qui fait scandale.

Un doublage qui ne passe pas pour Assassin's Creed Shadows

Tout a commencé avec un leak d’un extrait de gameplay de Assassin's Creed Shadows sur les réseaux sociaux. Rapidement, une scène a fait réagir. Le doublage de Tokubei, un personnage secondaire, est jugé catastrophique. L’homme derrière la voix ? Louis-San, un YouTubeur franco-japonais spécialisé dans la culture japonaise. Très populaire, il compte plus d’un million d’abonnés et anime l’émission Tev & Louis. Il a aussi travaillé sur des documentaires pour France Télévisions.

Ubisoft a voulu jouer la carte du casting marketing pour Assassin's Creed Shadows . Mais être créateur de contenu et comédien de doublage, ce n’est pas la même chose. Sa prestation sonne faux, surjouée et totalement décalée avec l’ambiance du jeu. Résultat : une avalanche de critiques et des memes qui tournent en boucle sur les réseaux. Encore un grand moment d'internet. L'extrait en question se trouve dans la vidéo réaction ci-dessous :

Ubisoft et Louis-San prennent la parole

Face à la polémique, Louis-San a réagi rapidement. Il explique avoir accepté ce rôle gratuitement, pensant qu’il s’agissait d’un petit personnage au sein du jeu Assassin's Creed Shadows. Selon lui, la directrice de casting lui aurait demandé de forcer son jeu pour coller à la version anglaise, où Tokubei est caricaturé en idiot du village.

Il reconnaît que le résultat est raté et regrette de ne pas avoir eu un droit de regard avant la diffusion. Conscient du tollé, il a même proposé de payer de sa poche pour refaire l’enregistrement. Finalement, Ubisoft a décidé de supprimer entièrement sa voix de Assassin's Creed Shadows et de la remplacer par un comédien professionnel. Une décision qui devrait calmer la situation. Cela n’en reste pas moins inacceptable pour certains, qui pointent déjà du doigt la stratégie d’Ubisoft sur le sujet. Simple erreur d’appréciation ou problème plus profond ? À vous d’en juger.

Source : Ubisoft