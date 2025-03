Assassin's Creed Shadows est un gros carton et ça ne s'arrête plus. Les différentes polémiques et toutes les tensions n'auront pas eu raison de la licence.

On savait pertinemment que la sortie d’Assassin’s Creed Shadows allait être marquante. Le jeu est sorti dans un climat très, très particulier, fait de tension interne et externe, d'énormément de toxicité, dans oublier l’état de santé général d’Ubisoft. L’éditeur a même dû prendre une décision extrême pour sauver les meubles et ses plus grosses licences, c’est historique. Quoi qu’il en soit, Shadows est maintenant disponible pour toutes et tous, et le succès est remarquable.

Assassin's Creed Shadows est un carton incroyable, il ne s'arrête plus

C’est l’un des plus gros lancements d’Ubisoft, ni plus ni moins. Le jeu empile les millions à vitesse grand V. Plus de trois millions de personnes se sont ainsi lancé dans l’aventure, en quête de vengeance, d’une certaine forme de justice et de liberté, dans un Japon féodal absolument sublime. Le jeu est bon, c’est un fait, bien qu’il ne soit pas exempt de défaut, il reste l’un des meilleurs épisodes de la licence alors que beaucoup l’espérait déjà mort-né, mais il n'en n'est rien.

Assassin's Creed Shadows a attiré plus de 3 millions de joueurs pour plus de 40 millions d'heures de jeu au cumul. C'est le deuxième plus gros lancement de l'histoire de la franchise, en termes de revenus générés, juste derrière Valhalla (sorti pendant le covid, donc difficile de faire mieux). C'est également le jeu le plus vendu sur PS5 actuellement.

De bonnes notes et des retours très positifs

Le public répond bien présent et les retours sont globalement positifs. Côté presse, Assassin’s Creed Shadows a été largement salué pour son ambiance, son immersion et surtout son système de météo dynamique au rendu absolument bluffant. Il y a quelques divisions concernant les personnages, certains estimant que Yasuke n’est pas très intéressant en termes de gameplay, c’est notre cas, tandis que d’autres saluent au contraire sa présence en tant que personnage jouable. Une majorité s'accorde toutefois à dire que Naoe est un personnage clé qui capte l’essence même de la licence.

Les joueurs quant à eux semblent aussi globalement satisfaits de ce nouvel Assassin's Creed. Le jeu a une note moyenne très positive sur Steam et les avis saluent globalement les mêmes points que la presse. En revanche, l’IA ou encore le manque de changement très net avec la recette AC, fond froncer quelques sourcils. Sur Metacritic, Shadows arbore un joli score de 81 et un discret 6 de la part des joueurs. On notera tout de même beaucoup de critiques incendiaires qui ont pour thème les mêmes sujets qui ont fait polémiques pendant des mois pour le résultat que l’on connaît aujourd’hui.

Reste maintenant à voir comment tout va se goupiller pour la suite. Assassin’s Creed Shadows relance la licence sur de nouveaux rails avec notamment le hub Infinity et sa nouvelle vision de la narration meta. Nous verrons ce que ça donnera avec Assassin’s Creed Hexe.

Source : Ubisoft