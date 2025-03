Nous sommes officiellement à deux semaines de la sortie d'Assassin's Creed Shadows. Ça y est, l'attente est sur le point de toucher à sa fin. Après des mois de polémique et de tentatives de retour au calme, nous allons enfin pouvoir nous concentrer sur l'essentiel : le jeu. À ce propos, Ubisoft n'a pas encore fini de nous mettre l'eau à la bouche. Les équipes détaillent une énième fonctionnalité qui devrait plaire à beaucoup de monde.

Assassin's Creed Shadows vous laisse la liberté

À l'approche de sa sortie, Assassin's Creed Shadows présente ses grandes fonctionnalités les unes après les autres. Après les combats ou encore la furtivité, c'est un tout autre aspect qui se dévoile cette semaine. Le jeu compte bien vous laisser la main sur... la personnalisation de votre repaire !

Si vous êtes un habitué de la licence, alors vous savez que le ou la protagoniste a souvent l'opportunité d'avoir un espace à lui, où se réfugier et parfois même organiser ses opérations. Dans Assassin's Creed Shadows, « la cachette se trouve dans une vallée isolée de la province d'Izumi Settsu » ainsi que l'explique Ubisoft. Elle s'étend sur un peu plus d'un hectare que vous pourrez adapter à votre convenance.

De fait, vous aurez tout le loisir de bâtir les bâtiments que vous souhaitez. À vous de choisir lesquels ainsi que de les placer sur la map. Vous pourrez également les décorer à loisir, à l'intérieur et à l'extérieur, grâce à toutes sortes d'éléments obtenus au cours de vos péripéties ou achetés auprès des marchands.

Plus encore, à vous d'apporter de l'animation à repaire ! Ce ne sera pas seulement un espace où vous reposer et stocker vos ressources. Non, il s'agira aussi d'un lieu de vie à part entière d'Assassin's Creed Shadows. Intégrez-y une large variété d'animaux et, surtout, faites-y venir vos alliés. Faites croître la population de cette base et voyez comment leur quotidien se dessine au fil des rencontres.

Ubisoft voulait faire preuve d'innovation avec Assassin's Creed Shadows. Cette « liberté totale » laissée aux joueuses et joueurs dans l'agencement et la customisation du repaire atteint des degrés jamais atteints dans la licence. Ainsi, vous pourrez vraiment vous approprier cet espace qui ne ressemblera à aucun autre. Rendez-vous le 20 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S pour découvrir cette aventure au Japon inédite.