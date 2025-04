C’est une petite info glissée discrètement… mais qui fait grand bruit. Assassin’s Creed Shadows, tout juste sorti sur les consoles next-gen, pourrait bien arriver sur Nintendo Switch 2. Ce n’est pas Ubisoft qui l’annonce, mais un détail repéré sur un site officiel européen.

Un indice venu de PEGI pour Assassin’s Creed Shadows

L’alerte vient de la PEGI, l’organisme européen qui classe les jeux par âge. Dans sa section des titres les plus recherchés, une mention de Assassin’s Creed Shadows apparaît… pour la Nintendo Switch 2. Pourtant, impossible de trouver cette version via la recherche classique. Ce n’est pas la première fois qu’un jeu fuite de cette manière. En général, ces apparitions anticipent une annonce officielle. Bref, le portage semble déjà dans les tuyaux.

Officiellement, Ubisoft n’a encore rien confirmé. Mais l’éditeur a déjà annoncé qu’il soutiendrait activement la Switch 2. Star Wars Outlaws, prévu pour le 4 septembre, est déjà confirmé sur la prochaine console de Nintendo. Dans ce contexte, il serait étonnant que Assassin’s Creed Shadows passe à côté. Ubisoft a souvent porté ses jeux sur les plateformes de Big N, même lorsque la technique imposait quelques compromis. On pense notamment à Assassin’s Creed III Remastered ou à The Ezio Collection sur la Switch actuelle.

Quelle version sur Switch 2 ?

La grande question reste : à quoi ressemblera le jeu sur Nintendo Switch 2 ? Sur PS5, Xbox Series et PC, Assassin’s Creed Shadows propose un open world ambitieux, détaillé, avec des graphismes de haut niveau. La Switch 2 étant encore assez discrète niveau puissante, difficile d’imaginer le rendu final. Mais les premières infos de la grande présentation parlent d’une machine bien plus puissante que la Switch actuelle.

Ce qui rend un tel portage crédible, et même prometteur, c'est si les optimisations sont au rendez-vous. On peut notamment imaginer que la fameuse technologie DLSS fera son office pour offrir une optimisation aux petits oignons. Mais avec un mode docké désormais capable d’afficher en 4K, cela sera-t-il suffisant ? Wait and see.

