L'année 2025 aura été riche en jeux et en surprises. Parmi elles, Assassin’s Creed Shadows, que certains considéraient comme arrivant trop tard, trop longtemps après Ghost of Tsushima et trop proche de sa suite, Yotei. N’en déplaise aux détracteurs d'Ubisoft, le voyage de Naoe et Yasuke a séduit plusieurs millions de joueurs. Le compteur devrait encore grimper avec l'arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2. Malheureusement, comme ce fut le cas pour Star Wars Outlaws, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

Une mise à jour d'urgence arrive pour la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows

« Injouable », c’est ainsi que plusieurs joueurs ont qualifié la version Nintendo Switch 2 d’AC Shadows. Sorti le 2 décembre 2025, le lancement du portage sur l’hybride ne s’est pas fait sans accroc. Pourtant, les graphismes du jeu impressionnent les joueurs, et même les experts de Digital Foundry saluent ses performances sur la console hybride. Seulement, de nombreux problèmes techniques gâchent l’expérience des nouveaux joueurs d'Assassin's Creed Shadows. En cause, des crashs récurrents, un jeu qui plante plus souvent qu’il ne devrait, et des soucis de stabilité importants. Certains joueurs ont même enregistré jusqu’à cinq crashs en l’espace de 30 minutes, un vrai cauchemar.

Ubisoft a donc rapidement réagi sur les réseaux sociaux, annonçant qu’une mise à jour corrective d’urgence serait implémentée dans le patch principal dès la semaine prochaine. Cette update d'Assassin's Creed Shadows servira alors à améliorer la stabilité de la version Nintendo Switch 2 et à corriger les plantages qui gâchent une expérience qui, sans ces problèmes, serait bien plus que convenable. Vu la réactivité du studio pour le portage de Star Wars Outlaws sur Switch 2, on se doute que la même diligence sera appliquée aux aventures de Naoe et Yasuke.

Une mise à jour majeure arrive

« Ces soucis seront réglés dans la prochaine mise à jour majeure, prévue pour la semaine prochaine. Notez qu’elle sera disponible sur toutes les plateformes », indique ainsi le compte officiel d'Assassin’s Creed Shadows. Une date précise de déploiement reste donc encore à confirmer. Ce patch s’annonce cependant indispensable pour ceux qui se sont récemment plongés dans la vision fantasmée du Japon féodal d’Ubisoft. La prochaine mise à jour majeure d'Assassin’s Creed Shadows devrait apporter son lot de nouveautés et d'améliorations pour l'ensemble des joueurs. Ubisoft garde encore le contenu précis de cette mise à jour secret, mais en suivant le calendrier de communication de l'éditeur, elle devrait être dévoilée dans le courant de la semaine.

Source : Ubisoft