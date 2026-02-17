Le dernier patch d'Assassin's Creed Shadows ajoute une mécanique très attendue par la communauté. De nombreux ajouts très réclamés débarquent enfin, et on fait le point.

Ubisoft continue d'étoffer Assassin's Creed Shadows mise à jour après mise à jour, en lançant divers événements saisonniers, ajoutant du contenu et parfois même de nouvelles mécaniques. C'est notamment le cas du patch 1.1.8, sorti ce midi. Ubisoft dit avoir écouté les joueurs et implémente des changements très réclamés par la communauté depuis la sortie. L'un d'entre eux permet même de modifier la façon dont Naoe et Yasuke se déplacent.

Le saut manuel de retour dans Assassin's Creed Shadows

Le patch 1.1.8 se présente déjà comme un patch très apprécié par les fans, procédant à plusieurs ajustements intéressants pour le dernier épisode de la série. On l'appelle déjà la « Parkour Update », parce qu'elle ajoute une nouvelle mécanique de déplacement que les fans attendaient beaucoup. Il est en effet désormais possible de sauter manuellement, alors que c'était jusqu'à présent une fonctionnalité automatique. Les sauts et l'agrippement aux rambardes se faisait en effet tout seul pour les deux personnages. Pour permettre à tout le monde de tester cette nouvelle mécanique et de s'y habituer, Ubisoft a d'ailleurs sorti un parcours d'obstacles accessible à tous. Et plusieurs utilisateurs s'en donnent déjà à cœur joie sur les réseaux sociaux pour comparer le jeu avant et après cette mécanique.

Une capture d'écran de la mise à jour 1.1.8 de Assassin's Creed Shadows

Ce n'est cependant pas le seul ajout de ce patch très attendu. L'éditeur français détaille plusieurs autres ajouts, eux aussi réclamés par la communauté :

Ajout d'un écran de statistiques détaillées , accessible d'une simple pression de touche depuis l'inventaire

, accessible d'une simple pression de touche depuis l'inventaire Les coups critiques font maintenant l'objet d'un retour visuel plus marqué lorsqu'on tape un ennemi

lorsqu'on tape un ennemi A l'entrée de la Planque se trouve désormais un point d'accès vers l'Animus , afin d'accéder directement au menu

, afin d'accéder directement au menu Correction de dizaines de bugs et de soucis techniques

La mise à jour 1.1.8 de Assassin's Creed Shadows était donc très attendue, et permet aux fans qui y jouent encore de découvrir de nouvelles fonctionnalités. Elle sort ce 17 février à midi sur PC et consoles. Si vous voulez lire la liste complète des ajouts, vous pouvez la retrouver sur le site officiel du studio.