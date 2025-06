Assassin's Creed Shadows s'apprête à recevoir une nouvelle mise à jour avec du contenu gratuit et des options très intéressantes pour votre partie. Préparez-vous !

Assassin's Creed Shadows continue son aventure japonaise depuis sa sortie en début d'année. Le titre au plus de 3 millions de joueuses et joueurs profite également du temps qui passe pour se perfectionner. Ainsi, les équipes d'Ubisoft déploient régulièrement de nouvelles mises à jour. C'est l'occasion à chaque fois d'apporter des correctifs mais aussi d'intégrer du contenu supplémentaire. Une nouvelle arrivera sous peu.

Le prochain patch d'Assassin's Creed Shadows approche furtivement

Le mois dernier, Assassin's Creed Shadows passait enfin à la version 1.0.5. Non seulement elle a apporté plusieurs nouveautés intéressantes pour votre planque, mais elle a surtout amélioré l'expérience de parkour. C'était une fonctionnalité déjà attendue au tournant avant la sortie du jeu, alors le fait de l'avoir optimisé est encore plus appréciable. Mais il y a encore de quoi perfectionner le jeu, Ubisoft le sait bien.

Les équipes du studio ont prévu un suivi de longue haleine pour Assassin's Creed Shadows. La roadmap indique que le patch 1.0.6 arrivera courant juin. Puisque nous sommes déjà le 18 du mois, il faut s'attendre à ce qu'il débarque de façon imminente sur PC et console. Les futurs ajouts devraient intéresser de nombreux joueurs.

D'abord, comme avec la dernière version, AC Shadows va accueillir un DLC gratuit prenant la forme d'une quête additionnelle. Pas de détail à ce sujet dans l'immédiat, si ce n'est qu'elle aura un impact sur l'aventure. En plus de cela, vous rencontrerez un nouvel allié pour votre ligue. C'est une jolie manière pour Ubisoft d'enrichir le contenu sur la durée !

La future mise à jour d'Assassin's Creed Shadows ajoutera aussi des options très attendues des fans. D'une part, un nouveau mode de difficulté va voir le jour. D'autre part, une option sera incluse pour afficher ou non votre couvre-chef dans les cinématiques. Vous pourrez aussi compter sur de nouvelles options pour un gameplay plus immersif et découvrir un nouveau système d'alarme pour le monde ouvert.

