Assassin's Creed Shadows n’est pas encore parfait, et Ubisoft déploie donc un nouveau patch pour corriger les problèmes rencontrés. Voici ce qu’il apporte.

Ubisoft continue de peaufiner Assassin’s Creed Shadows avec une nouvelle mise à jour disponible dès ce 16 avril. Ce patch 1.0.3 se concentre sur plusieurs correctifs techniques, dont certains très attendus. Si vous avez rencontré quelques soucis depuis le lancement, cette mise à jour devrait vous intéresser.

Une fonctionnalité mise en pause sur Assassin's Creed Shadows

Premier changement à noter sur Assassin’s Creed Shadows : la fonction multi-vente dans les boutiques a été désactivée. En cause, des problèmes inattendus rencontrés par certains joueurs. Ubisoft préfère jouer la carte de la prudence. La fonctionnalité reviendra dans un futur patch, une fois les ajustements faits.

Bonne nouvelle également : le problème empêchant certains joueurs d’appeler leurs alliés a été résolu. Cette fonctionnalité est pourtant essentielle dans certaines phases de combat ou d’infiltration. Elle fait désormais son retour. Côté technique, le patch apporte des améliorations de stabilité sur Assassin’s Creed Shadows, notamment sur PC, où des ralentissements et un crash durant le prologue ont été corrigés.

Des améliorations visuelles bienvenues

Certaines corrections visent aussi l’aspect visuel du jeu Assassin’s Creed Shadows. Le costume de Yasuke ne subit plus de distorsion graphique après une esquive. Le skin “Griffe du Dragon” ne fait plus planter le jeu, et vous pouvez de nouveau l’utiliser sans souci. La personnalisation visuelle de cette arme est d’ailleurs réactivée avec ce patch.

Un bug entraînant une perte de son a aussi été réglé. De quoi restaurer une ambiance plus cohérente en jeu pour Assassin’s Creed Shadows. Sur PlayStation 5, Ubisoft a corrigé plusieurs soucis, notamment autour du HDR et du PSSR sur PS5 Pro. Des crashs spécifiques à la console ont également été pris en charge. Quant aux joueurs sur Xbox Series X|S, ils doivent prévoir un téléchargement de 11 Go pour appliquer la mise à jour.

Avec ce correctif, Ubisoft montre qu’il reste à l’écoute de la communauté. Le studio corrige rapidement les défauts repérés depuis la sortie, tout en préparant les prochains ajustements. Ce n’est sûrement pas le dernier patch du jeu, mais c’est déjà un pas dans la bonne direction pour affiner l’expérience Assassin’s Creed Shadows.

