La semaine dernière, Assassin's Creed Shadows a accueilli sa première mise à jour 1.0.1. Ce patch avait pour but de corriger des problèmes généraux de stabilité, mais également des soucis bien spécifiques liés au mode Photo sur PS5 et PC qui pouvaient entraîner des plantages de part et d'autre. Vu l'ampleur du projet, le jeu a encore besoin d'optimisations et c'est pourquoi Ubisoft annonce déjà le déploiement d'une très grosse mise à jour disponible partout dès aujourd'hui.

Une deuxième mise à jour pour Assassin's Creed Shadows

L'équipe d'Assassin's Creed Shadows a été claire sur le fait que le titre allait recevoir des nouveautés mais aussi des correctifs au cours des prochaines semaines et mois. « On a prévu pas mal de corrections de bugs et de petites améliorations de fonctionnalités » a précisé Jonathan Dumont, directeur créatif du jeu, lors d'une interview pour Gamesradar. Dans la journée, Assassin's Creed Shadows se mettra à jour en version 1.0.2 pour apporter de « nouvelles améliorations de qualité de vie et corriger une variété de bugs ».

Quoi de neuf dans ce très gros patch ? Au niveau des principaux changements à retenir, il y a une nouveauté majeure pour toutes celles et ceux qui jouent sur PS5 Pro. Après installation, les heureux possesseurs de la console pourront profiter du PSSR, la technologie d'upscaling maison de PlayStation. De plus, le mode « Équilibré » va aussi s'améliorer pour se rapprocher du mode « Qualité » grâce à un ray-tracing étendu. Étant donné que les modifications sont assez nombreuses, cette mise à jour 1.0.2 d'Assassin's Creed Shadows pèse son poids sur toutes les plateformes, en particulier sur Xbox Series où elle atteint presque les 20 Go.

PS5 : 11,59 Go

Xbox Series X|S : 19,5 Go

PC : 16,05 Go / Steam : 11 Go

MAC : 9 Go

Voici certaines des principales améliorations de la mise à jour « Title Update 1.0.2 » d'Assassin's Creed Shadows. Les notes de patch complète en anglais sont disponibles à cette adresse.

Ajout du support du PSSR sur PS5 Pro Si vous avez déjà joué au jeu, veillez à activer l'option dans le menu pause Le mode « Équilibré » est doté du ray-tracing étendu pour une fidélité visuelle plus proche du mode « Qualité » de la PS5 Pro que du mode « Performance »

Suppression de la limite de 30fps dans le repaire dans le mode « Performance » sur PS5 et Xbox Series X

Amélioration de l'équilibrage des combats de boss

Correction d'un problème d'apparition de la ligne de cheminement sur les photos prises dans le mode Photo

Résolution d'un souci d'incohérences lorsque Naoe porte l'équipement « Maitresse des outils », qui lui permet de « jeter un kunai sur l'ennemi le plus proche après un assassinat »

Amélioration des doubles assassinats

Amélioration de la réactivité de Naoe dans certains cas

Augmentation de la vitesse des chevaux dans les villes d'Assassin's Creed Shadows

Amélioration du suivi automatique des chevaux Le suivi automatique de la route est de retour pour vous aider à naviguer lorsque vous montez à cheval. Il vous suffit d'activer l'indicateur de chemin pour que votre cheval suive automatiquement la route jusqu'à la destination indiquée

Ajout de l'option pour réinitialiser les Nœuds de Maîtrise et ainsi repenser votre personnage

Ajout de l'option pour vendre et démanteler plusieurs objets Pour vous aider à gagner du temps lors de vos échanges avec les marchands, nous avons ajouté l'option permettant de marquer et de vendre/démonter plusieurs objets dans les boutiques, ou lors du démantèlement de l'équipement à la Forge dans le Repaire

Implémentation d'un raccourci pour accéder plus facilement au tableau d'enquête Avec la mise à jour de titre 1.0.2, maintenez la touche OPTION enfoncée pendant quelques secondes pour accéder directement au Bureau d'enquête, tandis qu'une simple pression ouvrira le menu de l'inventaire



