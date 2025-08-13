Assassin’s Creed Shadows a fait couler énormément d’encre avant, pendant et après sa sortie et le jeu a fini par devenir un petit succès. Depuis son lancement, il ne cesse d’être mis à jour et de recevoir du nouveau contenu attendu, et surtout totalement gratuit. Prochainement, c’est sa première grosse extension, payante cette fois, qui viendra ajouter quelques heures de jeu supplémentaire à une aventure déjà très généreuse. Le DLC Claw of Awaji est attendu sur toutes les plateformes le 16 septembre prochain. Mais avant ça, c’est la mise à jour 1.0.8 qui débarque avec à son bord encore une fois, des nouveautés attendues de pied ferme par les joueurs. Une date de sortie commence même à circuler.

La mise à jour 1.0.8 d'Assassin's Creed Shadows ajoutera des fonctionnalités très attendues

Ubisoft bichonne son jeu et nous avait même partagé il y a quelque temps une roadmap de ce qui allait arriver jusqu’à la sortie du DLC. La mise à jour 1.0.8 d’Assassin’s Creed Shadows va une fois de plus faire plaisir aux joueurs puisqu’elle s’inspire des retours et des demandes de la communauté. C’est notamment pour cette raison que l’on retrouvera une nouvelle fonctionnalité très attendue permettant d'avancer le temps à notre guise, du crépuscule à l’aube par exemple.

Un autre ajout demandé permettra désormais de voir la carte du monde entièrement se dévoiler lorsque tous les points de synchronisation sont découverts dans une région. Un retour à l’ancienne en quelque sorte que les fans demandent depuis le lancement d'Assassin's Creed Shadows. On notera aussi une amélioration de la forge permettant d’atteindre de nouveaux niveaux de rareté et l’ajout de « goodies qui pourraient être familiers pour les fans de longue date ». Certainement des tenues cosmétiques ou de l’équipement inspiré par les anciens jeux de la franchise.

La date de sortie de la mise à jour 1.0.8 serait déjà actée

Enfin, la technique d'Assassin's Creed Shadows sera elle aussi améliorée avec une plus grande fluidité dans durant les cinématiques et une pelletée de correctifs dont on ne sait rien pour le moment. Si tout ceci est connu depuis un moment, la date de sortie n’est en revanche toujours pas officialisée. Toutefois, la date du 2 septembre commence à circuler parmi les plus informés de la toile, ce qui pourrait être logique au vu du calendrier du jeu. Assassin’s Creed Shadows pourrait donc lancer sa grosse mise à jour 1.0.8 le 2 septembre prochain puis enchainer avec la sortie de son DLC Claw of Awaji le 16, avec certainement un patch plus petit dans la foulée. Un programme chargé donc, qu’Ubisoft devrait nous détailler prochainement en dévoilant plus précisément les notes de patch de son update 1.0.8 par exemple.