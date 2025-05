Il y a deux semaines, Ubisoft avait dévoilé pour Assassin's Creed Shadows une feuille de route conséquente pour la première année post-lancement du jeu. Celle-ci comprend notamment du nouveau contenu comme des quêtes, ou encore le premier DLC, baptisé « Les Griffes d'Awaji ». Elle mettait également en avant des changements très demandés, dont certains arriveront dans le cadre d'une nouvelle grosse mise à jour d'ici fin mai 2025.

Comme les précédents opus, Assassin's Creed Shadows va connaître un support sur le plutôt long terme, avec déjà des plans bien établis pour sa première année après sa sortie ce 20 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ubisoft entend ainsi encourager les joueurs à retourner régulièrement au Japon féodal en compagnie de Naoe et Yasuke. Cette feuille de route va déjà faire un premier arrêt d'ici fin mai 2025 avec une mise à jour d'envergure, nom de code 1.0.5.

Celle-ci va notamment comportement des changements particulièrement demandés sur Assassin's Creed Shadows. En premier lieu, nous avons une révision conséquente du parkour, qui est loin de faire l'unanimité dans son état actuel. Cet élément central du gameplay d'un jeu de la licence va ainsi s'enrichir de sauts en hauteur améliorés, des éjections latérales, verticales et en arrière, ainsi que la possibilité de s'agripper à davantage d'éléments de décor. Ce qui devrait grandement convenir à la shinobi Naoe, et dans une plus moindre mesure à Yasuke. Cette mise à jour 1.0.5 viendra également peaufiner le Mode Photo en ajoutant de nouveaux filtres, des poses variées, des expressions faciales, et même une option pour désactiver la musique d’ambiance.

Enfin, cette mise à jour marquera l'ajout d'une première « collaboration spéciale » dans Assassin's Creed Shadows. Pour le moment, la teneur de celle-ci demeure encore un mystère. Rendez-vous donc dans les prochains jours pour découvrir ce qui se cache derrière. D'autres mises à jour d'une envergure similaire arriveront ensuite dans les prochains mois, avec notamment en juillet l'ajout du très demandé mode New Game Plus, qui repoussera également la limite de niveau au-delà de 60 pour rendre Naoe et Yasuke encore plus puissants.

Source : Ubisoft