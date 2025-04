Ubisoft continue de faire monter la pression autour de Assassin’s Creed Shadows. Et cette fois, c’est un petit extrait vidéo qui fait parler. Publié sur le compte Twitter officiel de la licence, le clip montre ce qui ressemble à un retour d’un mouvement bien connu des fans. Explications.

Un geste familier repéré par les fans pour Assassin’s Creed Shadows

Dans cette courte séquence spécifique sur Assassin’s Creed Shadows, on aperçoit brièvement le personnage effectuer un mouvement latéral en plein parkour. Les habitués auront vite reconnu le side eject, ce saut latéral emblématique des anciens Assassin’s Creed, notamment Unity ou la trilogie Ezio. Ce genre de geste permet de gagner en fluidité, en passant d’un mur à une autre prise sans devoir tout redescendre. C’est un détail, mais pour les puristes du parkour, c’est une vraie différence.

Rien n’a encore été confirmé officiellement pour Assassin’s Creed Shadows. Mais Ubisoft prépare une présentation post-lancement pour la semaine prochaine. L’éditeur devrait y dévoiler les grandes lignes du contenu à venir après la sortie du jeu. Le side eject pourrait donc faire partie des nouveautés prévues via une mise à jour. Ou bien il est déjà présent dans le jeu de base, mais n’avait simplement pas encore été montré.

Un clin d’œil aux fans de la première heure

Depuis quelques années, la série Assassin’s Creed a pris un virage plus RPG. L’exploration reste centrale, mais le parkour a perdu en complexité. Le retour d’un mouvement aussi spécifique que le side eject montre peut-être une volonté de reconnecter avec l’ADN de la saga. Et même si ce n’est qu’un détail pour Assassin’s Creed Shadows, cela suffit à réveiller l’intérêt des joueurs qui regrettent les mécaniques plus précises des épisodes passés. Reste maintenant à voir ce que le jeu nous réserve pour la suite, car on imagine bien que ce ne sera pas la seule nouveauté du jeu.

Source : Ubisoft