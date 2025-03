Assassin's Creed Shadows sort le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et Ubisoft accélère donc sa communication avant le lancement. Depuis quelques jours, le prochain épisode qui plongera les joueuses et joueurs dans le Japon féodal fait un point sur ses fonctionnalités à l'image de la transmogrification, pour avoir du style sans perdre en statistiques, et le repaire qui va vous permettre de souffler un peu. Que des bonnes nouvelles, hormis pour les utilisatrices et utilisateurs de la console / PC portable de Valve. Malheureusement, AC Shadows ne sera pas compatible Steam Deck à cause de specs pas au niveau des configurations minimales demandées par le jeu.

Une offre qui se refuse pas pour Assassin's Creed Shadows

Actuellement, notre Kikitoes a pris sa DeLorean PC pour faire un bond dans le passé et voyager dans le Japon féodal d'Assassin's Creed Shadows. Rassurez-vous, comme on a pu vous le dire sur les réseaux sociaux, vous aurez également notre avis sur la version console. Tout sera passé au crible, mais ça prend du temps car le jeu a une grosse durée de vie, et il y a de toute façon une date à respecter avant de pouvoir vous en parler librement. Si vous avez déjà planifié de le prendre dès la sortie quoi qu'il arrive, on a trouvé la meilleure offre pour l'acheter !

Ce n'est pas sur Amazon, Leclerc ou Carrefour, mais chez la Fnac que se trouve le bon plan pour précommander Assassin's Creed Shadows sur PS5 et Xbox Series X|S. En effet, le titre est disponible sur ces plateformes à 69,99€ mais en plus, il y a 15€ offerts en chèques cadeaux pour les adhérents Fnac. En outre, vous pouvez ajouter gratuitement le livre Hors-Série Assassin’s Creed – Les secrets de la saga : Plus de 20 ans d’histoire publié par Jeux Vidéo Magazine.







Crédits : Jeux Vidéo Magazine.

Source : Fnac.