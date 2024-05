La licence Assassin’s Creed a encore de beaux jours devant elle. Ce sont officiellement au moins quatre jeux qui sont en cours de développement : Red qui se déroulera au Japon, Hexe pendant la chasse aux sorcières et Jade, l’épisode mobile prenant place en Chine ou encore Invictus, la production orientée multi. Dans les coulisses, Ubisoft misera à fond de balle sur sa licence phare avec un paquet d’autres jeux en développement dont un remake pour le bien aimé Assassin’s Creed Black Flag et la refonte d’un ancien opus encore tenu secret (vous avez dit Ezio ?). Avant de communiquer sur ses plans futurs, Ubisoft enclenche la machine promotionnelle pour Assassin’s Creed Red, ou l’épisode que beaucoup de personnes attendaient depuis des années.

Assassin's Creed Shadows prêt à vous en mettre plein les yeux

C’était un jeu attendu de longue date et la patience des fans historiques de la licence va finir par payer. Septembre 2022, Ubisoft annonçait en fanfare un certain Assassin’s Creed Red. Un jeu en monde ouvert, reprenant la formule initiée par Origins qui allait se dérouler à l’époque que de nombreux joueurs réclamaient depuis des années : le Japon féodal. Depuis, c’est le silence radio. Officiellement du moins. Les indiscrétions de Tom Henderson ont en effet permis de grappiller quelques détails sur celui qui se présente comme l’un des épisodes les plus attenduse. Le jeu nous mettrait dans la peau de deux personnages Naoe et Yasuke, une shinobi et un samurai africain. Les leaks d’Assassin’s Creed Red font état d’un titre qui mettra davantage l’accent sur l’infiltration et qui poussera plus loin la fonctionnalité du campement personnalisé d’AC Valhalla.

Pour du concret en revanche, il ne va plus falloir attendre bien longtemps. En marge du Summer Game Fest et de son Ubisoft Forward, l’éditeur réenclenche enfin la machine promotionnelle autour du jeu. Ne l’appelez donc plus Red, mais Assassin’s Creed Shadows. Un nom qui semble lui sied à merveille si l’on fie aux récentes fuites. Avant de découvrir ce que l’épisode au Japon a dans le ventre, Ubisoft entend bien mettre l'eau à la bouche de ceux qui l’ont si vaillamment attendu. La fameuse bande-annonce en CGI sera donc dévoilée ce 15 mai 2024 à 18h.

Le gameplay d'Assassin's Creed Shadows sera donc vraisemblablement montré lors de l'Ubisoft Forward qui se tiendra ce 10 juin 2024. Pour les aider à patienter, un compte à rebours sera mis en place sur les réseaux sociaux. Les plus motivés seront alors invités à résoudre l’énigme du Sablier et ceux qui y parviendront seront récompensés. Comment ? Rendez-vous dans quelques jours pour le découvrir.