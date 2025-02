Assassin's Creed Shadows présente de nouveau ses mécaniques de gameplay. L'innovation devrait être au rendez-vous pour une expérience de jeu encore plus riche et personnelle.

Assassin's Creed Shadows va avoir fort à faire pour convaincre le public. En prenant le Japon comme cadre historique, une part des fans se montrera assurément plus critique tant cette région était attendue dans la saga. C'est pourquoi Ubisoft redouble d'efforts pour dévoiler le titre progressivement et mettre en lumière des spécificités qui laissent déjà rêveur.

Jonathan Dumont, le directeur créatif d'Assassin's Creed Shadows, a eu l'occasion de s'entretenir avec Screenrant pour donner de plus amples détails sur le jeu. Il a ainsi levé le voile sur des mécaniques qui promettent une expérience encore plus immersive et personnelle que les précédents volets.

Assassin's Creed Shadows, une expérience à deux visages

L'une des particularités d'Assassin's Creed Shadows est de nous faire incarner deux personnages, Naoe la shinobi et Yasuke l'étranger porteur d'armes. Ainsi, l'histoire générale du jeu pourra être expérimentée sous deux points de vue différents. Cela rappellera des souvenirs à celles et ceux qui ont pu jouer à Assassin's Creed Syndicate à l'époque. Bien que les nouveaux protagonistes soient issus de milieux aux antipodes, ils se révèlent « complémentaires en travaillant de concert ».

Dans la narration, ils sont très complémentaires, mais ils racontent l'histoire de deux points de vue différents, ce qui est un peu… Ce que nous voulions, c'est que vous découvriez le Japon [...] par l'intermédiaire de quelqu'un qui vient des campagnes [...]. Puis, Yasuke est un étranger, mais qui est issu de la noblesse. Jonathan Dumont, pour Screenrant

Cependant, Assassin's Creed Shadows ne vous contraindra pas à jongler constamment entre Naoe et Yasuke. Le jeu s'adaptera en fait à vos préférences. Si vous êtes plutôt du genre furtif, vous pourrez vous concentrer sur la shinobi. En revanche, les plus frontaux d'entre vous pourront se focaliser sur l'histoire du porteur d'armes. Même si certains passages se feront obligatoirement avec l'un ou l'autre, la majeure partie du jeu vous laissera la liberté de choisir.

© Ubisoft Montréal / Ubisoft

Des quêtes toujours plus immersives

La formule tout RPG des derniers AC n'a pas franchement convaincu les fans de la première heure. L'excès de grandeur, que ce soit dans la taille de la carte ou dans le nombre de quêtes, aura eu raison de beaucoup d'entre eux. Alors, Jonathan Dumont a une bonne nouvelle pour eux avec Assassin's Creed Shadows. Le jeu proposerait un système de missions secondaires plus pertinent et immersif que dans un Odyssey ou un Valhalla.

Assassin's Creed Shadows présentera plusieurs types de quêtes annexes, trois semble-t-il. Dumont les présente ainsi :

Les missions à « objectifs » : elles reposent sur une ou plusieurs cibles à abattre, des bandits par exemple, et demandent de remplir des objectifs précis ; Des missions axées sur les « relations » : cette fois, il s'agit de tisser des liens sur le long terme avec des personnages pour remplir des quêtes qui leur sont associées. Au travers de ce cheminement, « vous pouvez les recruter » ou accéder à des « options romantiques » ; Du contenu secondaire « caché » : en incarnant Naoe et Yasuke et en prenant le temps d'expérimenter la mécanique de méditation, vous pourrez en découvrir plus sur le passé de ces deux personnages et les raisons qui les ont conduits jusqu'à leur rencontre.

En somme, Assassin's Creed Shadows misera sur une plus grande immersion. Ubisoft promet ici une aventure plus personnelle, qui s'adapterait aux préférences des joueuses et des joueurs. Ce faisant, le studio veut innover et s'assurer que le jeu trouvera son public. Il prévoit d'ailleurs une histoire large, transmédiatique, qui s'offrira même un préquel sur papier. Plus que jamais, il est clair qu'il n'est pas question de se planter avec cette nouvelle sortie. Verdict donc le 20 mars 2025, sur PS5, Xbox Series et PC.