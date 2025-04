Hier, Assassin's Creed Shadows accueillait le patch 1.0.3, qui venait corriger divers bugs et apporter des améliorations visuelles bienvenues. Celui-ci venait toutefois aussi désactiver une fonctionnalité très demandée par les joueurs depuis la sortie du jeu, et introduite seulement la semaine dernière. Ubisoft s'est fendu d'un message à la communauté pour éclaircir la situation à ce sujet.

Un argument de vente momentanément désactivé sur Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows va bientôt fêter son premier mois depuis sa sortie. Contre vents et marées, le titre d'Ubisoft semble avoir connu un lancement réussi. On remarque par exemple qu'il s'est retrouvé au top des ventes de jeux aux États-Unis trois semaines consécutives après sa sortie. Ubisoft doit cependant encore peaufiner sa formule pour rendre ce voyage au Japon féodal plus convaincant. Ce à travers diverses mises à jour, ou l'ajout de nouveaux contenus sur le long terme. Le dernier patch du jeu s'est cependant accompagné du retrait de la fonctionnalité de multi-vente dans les boutiques, pourtant ajoutée à peine une semaine plus tôt.

Celle-ci apportait une appréciable amélioration de la qualité de vie sur Assassin's Creed Shadows, la vente d'objets un par un auprès de chaque marchand se montrant inutilement pénible. Ubisoft Québec a cependant expliqué que cela avait provoqué des problèmes inattendus auprès de certains joueurs. Il semblait donc plus prudent pour le studio de prévenir plutôt que de guérir, en la désactivant dans un futur immédiat.

Il en profite toutefois pour rassurer les joueurs, en promettant que la fonction multi-vente reviendra dans Assassin's Creed Shadows une fois les problèmes signalés corrigés comme il se doit. « Nous avons désactivé la fonction multi-vente dans les boutiques en raison de problèmes inattendus. Nous apprécions votre patience tandis que nous travaillons sur un correctif pour la réactiver dans un prochain patch ». Il faudra donc ronger son frein dans l'immédiat, en attendant, espérons-le le retour de cette fonctionnalité dans les prochains jours.

Source : Ubisoft