Les moddeurs s'emparent déjà d'Assassin's Creed Shadows et améliorent le jeu à la place d'Ubisoft pour remédier à un problème qui gêne certaines joueuses et certains joueurs.

On n'a toujours pas de chiffres de vente, mais Assassin's Creed Shadows a dépassé les 3 millions de joueurs. Des résultats au beau fixe qui permettent à cet épisode de réaliser le deuxième plus gros lancement en termes de revenus générés. Le seul opus de la franchise qui le devance, c'est Assassin's Creed Valhalla, qui avait reçu un accueil plus froid. Si les retours sont globalement positifs, comme tout gros AAA, il y a forcément des choses à améliorer ici et là, de manière officielle ou non officielle.

Une expérience plus épurée pour Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows a accueilli une nouvelle mise à jour 1.0.1 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un patch qui a pour objectif de corriger des problèmes généraux pour une meilleure stabilité, et qui règle des soucis du mode Photo à la fois sur PS5 et PC. Cette update n'est que la première d'une longue série à n'en pas douter, mais certaines mises à jour n'adresseront peut-être pas toutes les plaintes de certains joueurs. Heureusement, les mods existent.

Un mod « Remove Silly Effects » conçu par RealisticGamer, publié le jour de la sortie, vise à offrir une expérience plus immersive et réaliste en supprimant des choses jugées « inutiles ». Et ça a trait principalement aux indications visuelles d'Assassin's Creed Shadows trop envahissantes pour certains.

Les changements du mod Remove Silly Effects

Pour savoir comment installer ce mod « Remove Silly Effects », le télécharger et l'installer de la version PC d'Assassin's Creed Shadows, rendez-vous sur la page dédiée de Nexusmods.

Suppression du contour blanc lorsque le joueur passe en mode furtif pour se cacher (dans des feuillages par exemple)

Il n'y a plus la lueur orange sur l’armure de l'ennemi lorsqu’il est touché / blessé

Élimination des traînées de l'épée et des traînée des flèches

Retrait de la surbrillance du loot

Les effets élémentaires sur l'armure et les armes du joueur et de l'ennemi

L’indicateur visuel bleu /rouge des attaques

Source : Page AC Shadows Nexusmods.