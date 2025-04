L'une des fonctionnalités les plus souhaitées par les joueuses et joueurs d'Assassin's Creed Shadows est maintenant disponible, mais pas pour tout le monde.

De grosses mises à jour arrivent pour Assassin's Creed Shadows. Après un mois de lancement réussi, l'équipe est prête à communiquer ouvertement sur ses futurs plans pour le jeu et a fixé un rendez-vous au 30 avril 2025 pour en dire bien plus. Rien n'a encore été confirmé à ce stade, mais des informations sur le DLC Traque sur Awaji auraient leur place. En attendant, la communauté améliore par ses propres moyens cet épisode. AC Shadows offre une fonctionnalité très demandée gratuitement mais... que sur PC.

Un remake des Visiteurs pour ce mod Assassin's Creed Shadows

Un nouveau patch pour la version Epic Games Store a ajouté 54 succès pour les complétionnistes. À côté de ça, les moddeurs continuent de mettre les mains dans le cambouis pour améliorer certains aspects. L'utilisateur Petrichor23 de NexusMods propose ainsi au téléchargement un mod afin de « contrôler l'heure de la journée et l'intensité de la lumière principale du soleil et de la lune ». Libre à vous donc de parcourir le monde en plein jour, en pleine nuit, à l'aube et autre moment, sans dépendre d'un script.

Lorsque l'équipe d'Assassin's Creed Shadows a demandé ce que les joueuses et joueurs aimeraient voir, pas mal d'entre eux ont mentionné cette possibilité de pouvoir agir davantage sur le moment de la journée, et donc sur le cycle jour/nuit. Ce mod « Time of Day - Lightning Control » d'AC Shadows, qui offre donc gratuitement une fonctionnalité très demandée, est disponible sur Nexusmods avec les explications en anglais pour l'installer.

Si vous voulez modder Assassin's Creed Shadows sur PC, il y a un autre mod « Remove Silly Effects » qui vise à apporter plus de réalisme au jeu. Cela permet de supprimer le contour blanc lors de la furtivité, la lueur orange sur l'armure d'un ennemi lorsqu'il est touché / blessé, les trainées de l'épée et des flèches, la surbrillance du loot, les effets élémentaires sur l'armure ainsi que les armes du joueur comme des ennemis, et enfin l'indicateur bleu et rouge des attaques.

