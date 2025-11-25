Assassin’s Creed Shadows n’attend pas la fin d’année pour frapper fort. Ubisoft vient de déployer une mise à jour massive qui ajoute non seulement du contenu inédit

Assassin’s Creed Shadows continue d’enrichir son contenu avec une mise à jour majeure. Le patch 1.1.6, déployé ce jour, le 2 novembre, apporte un crossover totalement inattendu avec Attack on Titan, une nouvelle quête scénarisée et une longue liste d’améliorations. Les joueurs sur consoles et PC peuvent dès maintenant télécharger l’update, avec un poids variant selon les plateformes. Avec cette mise à jour, Ubisoft montre une nouvelle fois qu’Assassin’s Creed Shadows n’a pas dit son dernier mot.

Un événement spécial Attaque des Titans pour Assassin's Creed Shadows

C’est la grande surprise de cette mise à jour. Assassin’s Creed Shadows accueille une collaboration avec l’univers L'Attaque des Titans. Une faction mystérieuse cherche à utiliser la puissance d’un Titan-Shifter qu’elle a kidnappé. L’objectif est clair. Déchaîner la terreur sur le Japon féodal. Sauf que leur plan dérape, et une survivante, qui cache un secret lourd à porter, fait appel à Naoe et Yasuke pour empêcher la catastrophe.

La quête est disponible pour une durée limitée, du 25 novembre au 22 décembre. Elle se lance dans la région de Yamashiro, au nord de la tour de Hanazo. Il suffit de trouver le donneur de quête sur la carte et d’avoir déjà débloqué Yasuke en personnage jouable.

En avançant dans l’histoire de Assassin's Creed Shadows, les joueurs pourront dénicher de nouveaux éléments de décoration pour leur repaire, dont des bannières et une statue inspirées du manga. Et à la fin, une récompense unique attend les joueurs. Naoe recevra un katana en cristal, une arme inédite créée spécialement pour cet événement.

Une nouvelle quête scénarisée

La mise à jour 1.1.6 de Assassin's Creed Shadows introduit également une nouvelle quête narrative baptisée A Puzzlement. Cette troisième histoire additionnelle offre un ton plus léger. Naoe et Yasuke croisent deux vieilles connaissances en plein débat autour d’une porte mystérieuse située au sud de Wakasa.

La suite donne lieu à une enquête amusante, ponctuée d’un défi inédit. Le jeu introduit en effet un puzzle environnemental élaboré, pensé pour surprendre les joueurs habitués aux mécaniques classiques d’Assassin’s Creed. Mais ce n’est pas tout. Les deux héros apprennent chacun une nouvelle capacité durant cette quête. Naoe découvre une variante du war kick de Yasuke, tandis que Yasuke acquiert une élimination furtive non létale. Une manière de rapprocher les styles de jeu et d’encourager les joueurs à varier leur approche dans Assassin's Creed Shadows. Pour débloquer A Puzzlement, il faut avoir Yasuke en personnage jouable et avoir vaincu au moins deux membres du Shinbakufu.

De nombreux correctifs très attendus sur Assassin's Creed Shadows

Le patch 1.1.6 de Assassin's Creed Shadows corrige une longue liste de bugs signalés par la communauté. Le studio a apporté des améliorations de stabilité, des correctifs sur les quêtes, les combats, l’interface et même la localisation.

Parmi les correctifs importants, on retient notamment :

• la correction d’un crash lié à l’onglet « Vendre »

• des récompenses Tanuki Sumi-e fixées

• les loadouts qui ne se réinitialisent plus

• des problèmes d’IA et de combat résolus, notamment un bug empêchant Yasuke d’exécuter certains finishers

• des skins et objets mal attribués

• des soucis de textures, de clipping ou de doublage corrigés

• plusieurs quêtes enfin déblocables, dont Fighting For The Cause, Ride Into Town ou The Pirate Alliance

• des collectibles manquants sur Awaji maintenant accessibles

La version Xbox de Assassin's Creed Shadows bénéficie aussi d’une correction ciblée qui empêchait parfois le jeu de fonctionner correctement après la mise à jour 1.1.1.

Source : Ubisoft