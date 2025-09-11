En vue du lancement de sa première extension majeure, Assassin’s Creed Shadows s’offre une grosse mise à jour bardée de contenus inédits et de correctifs. On fait le point.

Assassin’s Creed Shadows aura peut-être fait couler beaucoup d’encre en amont de sa sortie, mais quoi qu’on en dise, les résultats sont là. Pour Ubisoft, le jeu est aujourd’hui considéré comme un succès, et l’éditeur ne compte évidemment pas en rester là. À quelques jours du lancement de Traque sur Awaji, la future extension à venir le 16 septembre prochain, les développeurs du jeu s’apprêtent en effet à déployer une grosse mise à jour destinée à introduire de nombreuses nouveautés. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une grosse mise à jour arrive pour Assassin’s Creed Shadows

Planifié pour 16h (heure française), ce patch 1.1.1 aura notamment pour objectif de préparer le terrain pour l’arrivée du DLC qui, rappelons-le, ajoutera pas moins de dix heures de contenus supplémentaires à Assassin’s Creed Shadows. Toutefois, Traque sur Awaji n’arrivera pas seul. Comme nous l’apprend aujourd’hui Ubisoft, l’ensemble des joueurs pourront également se lancer dans une nouvelle quête gratuite, « Go with the Bo », qui invitera le joueur à rejoindre Junjiro dans sa quête pour rencontrer un légendaire maître du Bo.

Décrit comme « une nouvelle arme dynamique parfaitement adaptée au style de combat acrobatique de Naoe », celui-ci pourra ensuite être utilisé à volonté une fois la quête terminée. « Développée à l’origine comme une exclusivité pour l’extension Traque sur Awaji, nous avons trouvé cette arme bien trop cool pour qu’elle ne soit pas partagée avec tout le monde… GRATUITEMENT » révèlent les créateurs d’Assassin’s Creed Shadows. Rendez-vous à partir du 16 septembre, au lancement du DLC, pour en profiter donc.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là. Grâce à cette nouvelle mise à jour, il sera désormais possible de faire évoluer ses personnages jusqu’au niveau 100, d’améliorer ses repaires de 20 nouvelles façons supplémentaires, de modifier l’heure de la journée à sa guise ou encore d’améliorer ses rangs de Connaissance et de Kakurega jusqu’au niveau 4 pour bénéficier de nouveaux avantages. Sans oublier la Forge qui, en passant au niveau 6, permet désormais de faire passer ses équipements en qualité Mythique et Artefact.

Le Bo sera une nouvelle arme gratuite à venir dès le 16 septembre

Un patch généreux… à tous les niveaux

Pour finir, Assassin’s Creed Shadows marque également l’apparition d’un nouveau projet baptisé « Sanctuaire », qui permet d’obtenir des équipements sur le thème d’Ezio, des kusarigamas et plus encore via le HUB de l’Animus. Pour ce faire, il faut toutefois préalablement terminer les anomalies associées. « Avec la sortie de l’extension Traque sur Awaji, nous avons ajouté de nouvelles anomalies dans cette région » précise d’ailleurs Ubisoft. « Ces anomalies ne sont disponibles que pour les joueurs qui ont installé l’extension ».

Pour le reste, le titre bénéficie alors sans surprise d’une série de correctifs, tous destinés à améliorer l’expérience de jeu sur l’ensemble des supports. Notez d’ailleurs à titre indicatif que le poids de la mise à jour pourra varier en fonction des plateformes concernées. De 12.94 Go sur PS5, le patch 1.1.1 d’Assassin’s Creed Shadows passera ainsi à 17 Go sur Steam, 24 Go sur Mac, 33 Go sur Xbox Series et enfin 42 Go sur PC. Mais grâce à cela, vous serez fin prêts pour le lancement de Traque sur Awaji, attendu pour mardi prochain.

Source : Ubisoft