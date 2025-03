Assassin's Creed Shadows est officiellement disponible depuis ce jeudi 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un patch day one est déployé pour l'occasion et voici les nouveautés.

Depuis quelques heures, il est possible de démarrer l'aventure Assassin's Creed Shadows sur consoles et PC. Si vous avez déjà pris un billet virtuel pour cette épopée au Japon féodal, n'oubliez pas que des contenus gratuits sont déblocables jusqu'au 26 mars 2025 à 00h59. Il suffit pour cela de visionner des diffusion sur Twitch. En parallèle, Ubisoft améliore déjà l'expérience de jeu avec l'inévitable première mise à jour de lancement. Quoi de neuf ? On vous résume les modifications et correctifs de ce patch.

Une mise à jour de lancement pour Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Mais les chasseurs de trophées font face à un problème sur PS5. À cause d'un glitch l'obtention de ces récompenses est impossible... en cas de perte de connexion du jeu. Car oui, même si c'est une aventure solo, la nouvelle production d'Ubisoft exige une connexion Internet obligatoire. Et attention, parce que pour l'instant, il n'y a pas de correctif. Les développeurs sont sûrement sur le coup et viennent d'ailleurs de prendre en main un certain nombre de soucis avec la mise à jour de lancement.

Ce premier patch d'Assassin's Creed Shadows met fin à une polémique liée à la destruction d'un autel au sein d'un sanctuaire. Après installation, les tables et supports dans les temples ou sanctuaires ne pourront plus être détruits.

Notes du patch day one d'AC Shadows

Les joueurs ne restent plus coincés à l'intérieur d'objets mobiles après avoir esquivé vers l'avant et interagi avec eux dans les kofuns (Tombeaux)

Correction pour les armes procédurales supprimées de manière incorrecte lors de la vente d'objets

Ajustements pour empêcher les joueurs de sortir des limites lorsqu'ils se mettent à terre contre des objets

Déplacements améliorés pour les chevaux, réduisant les problèmes de virages et de chemins bloqués

Réglages d'éclairage pour les entrées/sorties des grottes, des kofun et des bâtiments architecturaux

Corrections pour le clipping du tissu sur les tenues de Yasuke (en chevauchant) et les tenues de Naoe (en étant accroupi)

Les citoyens sans armes ne saignent plus lorsqu'ils sont attaqués, ce qui réduit les effusions de sang involontaires dans les temples/sanctuaires

Les tables et les supports dans les temples/sanctuaires sont désormais indestructibles (certains objets comme les tambours ou les bols peuvent toujours être brisés car ce sont des objets génériques présents partout dans le monde) (les tables sont toujours des objets dynamiques, les joueurs peuvent donc toujours les déplacer/pousser).

