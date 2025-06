Assassin's Creed Shadows a des nouveautés à revendre et l'a encore prouvé avec le patch 1.0.5. Cette mise à jour a notamment introduit une collaboration sortie de nulle part, mais qui plaira aux fans d'horreur, avec un crossover entre AC Shadows et Dead by Daylight. Il s'agit d'une quête inédite qui propose de « survivre à l'épreuve ». De plus, la mission « Jeté aux chiens », qui était un bonus de précommande, est désormais disponible pour toutes et tous. Il faut néanmoins se rendre au Temple Tennoji, peu importe le personnage joué, et arriver au bout de la quête « D'Étincelle à Flamme ». Enfin, des objets décoratifs aux couleurs de l'un des meilleurs jeux indés de 2024, Balatro, peuvent être équipés.

La mise à jour Assassin's Creed Shadows de juin 2025 est disponible

Les équipes d'Assassin's Creed Shadows arrivent à maintenir le cap de leur feuille de route et la nouvelle grosse mise à jour 1.0.6 de juin 2025 ne bousculera pas leur agenda puisqu'elle est disponible dès aujourd'hui, mercredi 25 juin 2025, à partir de 16h00 (heure française). Quoi de neuf dans les grandes lignes ? Comme annoncé en amont du déploiement, il y a une belle surprise avec l'arrivée d'un personnage supplémentaire dans Assassin's Creed Shadows, Rufino, incarné par Robbie Daymond. Un protagoniste qui existait déjà étant donné qu'il avait été créé par le comédien lors d'une campagne Donjon & Dragons pour l'émission Critical Role.

Ce personnage ajouté dans Assassin's Creed Shadows aura évidemment sa propre quête gratuite. De plus, d'autres paramètres de difficulté font leur entrée pour essayer de contenter le plus de profils possible. Une fonctionnalité inédite, permettant de voir les couvre-chefs personnalisés durant les cinématique, est également disponible. Mais ce sont pas les seules nouveautés de cette mise à jour 1.0.6.

Le dernier patch d'Assassin's Creed Shadows téléchargeable sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ajoute des options de gameplay immersif, ainsi qu'un système d'alarme appliqué à la totalité du monde ouvert, entre autres choses. Avant de voir dans le détail ces ajouts, voici le poids de la mise à jour 1.0.6 sur chaque plateforme :

PS5 : 6,27 Go

Xbox Series X|S : 19 Go

Mac : 9 Go

PC : 17 Go

Steam : 8,5 Go

Ajout de la nouvelle quête gratuite d'Assassin's Creed Shadows « A Critical Encounter ». Rufino, un vieil ami de Tomiko et Heiji, demande de l'aide à Naoe et Yasuke pour arrêter des tueurs qui éliminent des roturiers influents Condition pour la débloquer : avoir terminé la quête « Voie du forgeron » Récompense : nouvel allié Rufino Nouveau trophée / succès « Une rencontre critique » Un pack d'armes Critical Role est disponible à l'achat dans la boutique

Nouveau mode de difficulté cauchemar Les options défensives des joueurs sont moins efficaces et les ennemis infligent plus de dégâts à tous les niveaux L'IA ennemie est plus intelligente, plus rapide et plus agressive dans diverses circonstances, y compris la détection Les ressources de combat (comme l'adrénaline, les rations et les objets shinobi) sont plus difficiles à trouver

Activer ou désactiver le couvre-chefs (casque, bandeau, capuche...) dans les cinématiques Dans ces certains cas, comme les cinématiques de romance, ils continueront à ne pas s'afficher

Plus besoin de mod pour supprimer les effets visuels sur les attaques spéciales, le loot sur les corps etc. Désormais, des options peuvent être activées ou désactivées

Le système d'alarme est étendu à toute la province. En attaquant à plusieurs reprises des civils ou des unités militaires à l'extérieur des châteaux, l'alarme peut être déclenchée et un groupe de gardiens vous traquera dans le monde

Il y a maintenant trois préréglagles de caméra pour la monture

Nouveau mode graphique « Ultra Low » sur PC pour les configs avec un GPU limité afin d'avoir une meilleure qualité d'image

Correctifs du patch 1.0.6 d'Assassin's Creed Shadows

Vu l'importance de la mise à jour 1.0.6 d'Assassin's Creed Shadows, et comme toujours, les équipes en profitent pour corriger toute une ribambelle de bugs. Et c'est encore le cas avec des ajustements d'ordre général, spécifiques aux quêtes, aux visuels et à graphismes, ou encore à l'audio.

Général

Correction d'un problème où le masque Onryo est visible malgré la sélection de l'option permettant de masquer l'équipement

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas gagner de points de maîtrise

Résolution d'un problème où les points de maîtrise ne sont pas restitués après la réinitialisation de l'arbre de maîtrise

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient plus changer de personnage même sans restrictions de contexte de jeu

Résolution d'un problème où les alliés pouvaient être entraînés au rang de vétéran sans mettre à niveau le dojo au niveau 3

Correction d'un problème où Gennojo n'apparaissait pas immédiatement dans la cachette après le recrutement. Il était occupé à se laver les cheveux !

Résolution d'un problème où parfois un joueur restait coincé dans une zone rouge, sans pouvoir se déplacer rapidement n'importe où, en lui permettant de se déplacer rapidement vers la cachette

Correction d'un problème où le dessin Oni restait bloqué à l'écran après avoir terminé la quête « Vision des Royaumes »

Correction de divers problèmes de localisation

Résolution de problèmes des quêtes d'Assassin's Creed Shadows

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas progresser dans la quête « Une rencontre fortuite » lorsqu'ils suivaient Fuyu

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas terminer la quête après avoir vaincu tous les Kabukimono

Résolution d'un problème où la lettre de Lady Oichi devenait indisponible après la cinématique de Fuji-maru

Correction d'un problème où les joueurs ne peuvent pas parler à Katsuhime dans le champ lorsqu'elle était assise par terre

Correction d'un problème où le suivi de la quête « Histoires du temple » n'affichait qu'une barre de progression sans texte

Résolution d'un problème où le maître Teppo de Genzaburo manquait au sanctuaire Kaya

Correction d'un problème où Yagyu Munetoshi révélait un point ultérieur de l'intrigue trop tôt dans la quête « Les étudiants de Nobutsuna »

Correction d'un problème empêchant les joueurs d'assassiner le Godai du Vide étant donné que le PNJ était absent

Résolution d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas terminer la quête « Journal de Lady Rokkaku » après avoir esquivé et laissé tomber Katsuhime

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas terminer la quête « Journal de Lady Rokkaku » lorsqu'il n'y avait pas d'option immédiate pour porter Katsuhime

Résolution d'un problème où les joueurs rencontraient un problème à cause d'une anomalie dans la quête « Des têtes vont tomber », rendant les activités Animus indisponibles

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas progresser dans la quête « Honneur perdu » parce que le jeu ne parvenait pas à passer à Naoe

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas progresser dans le tournoi après être morts

Visuels et graphismes

Correction de quelques problèmes visuels mineurs

Correction des éléments visuels mal placés avec le Dark Woods Kusarigama

Résolution d'un problème où tous les chevaux PNJ apparaissaient identiques

Correction d'un problème de clipping avec la tenue Sekiryu de Naoe

Résolution d'un problème avec le « Katana d'Ombre de Sang » qui était visible hors du fourreau lors de la transmogrification

Correction d'un problème de physique de mouvement avec l'armure de l'Oni Dead by Daylight

Audio

Correction d'un problème où le son des pas cessait parfois lors de l'ouverture de la carte pendant le déplacement

Source : Ubisoft.