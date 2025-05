Prêt à vivre gratuitement une nouvelle histoire dans Assassin's Creed Shadows et à profiter d'autres nouveautés ? Voici les ajouts de la mise à jour 1.0.4 déployée dès aujourd'hui sur consoles et PC.

Les développeurs d'Assassin's Creed Shadows ont donné rendez-vous aux joueuses et joueurs récemment pour présenter la feuille de route post-lancement de l'Année 1 du jeu. Au cours de cette prise de parole, l'équipe a promis de nouveaux segments d'histoire, des mises à jour du mode Photo ou encore du Codex, des paramètres de difficulté supplémentaire, un New Game+ et bien plus. Et l'éditeur n'a pas le temps de niaiser puisque la première mise à jour avec de grosses nouveautés et du contenu gratuit est disponible aujourd'hui sur PS5, Xbox Series X|S et PC à 16h00. Voici ce qui change.

Assassin's Creed Shadows entame vraiment son Année 1

De grosses mises à jour ont été promises pour Assassin's Creed Shadows. Et elles vont bien arriver tout au long de l'année, en sachant qu'Ubisoft n'a communiqué pour l'instant que sur les nouveautés prévues jusqu'en juin 2025. À la fin mai, il y aura par exemple la première collaboration spéciale avec une mise à jour pour la course libre. L'objectif sera d'étoffer la gamme de mouvements du parkour, mais aussi d'offrir plus d'options dans le mode Photo. Mais pour l'heure, place à la Title Update 1.0.4 d'Assassin's Creed Shadows avec du contenu gratuit.

Quoi de neuf ? Si vous voulez encore du contenu narratif, vous êtes au bon endroit ! Une nouvelle quête gratuite « Les œuvres de Luis Frois » est ajoutée avec ce patch 1.0.4. « Retrouvez les notes perdues, protégez Lady Satoko et apprenez-en plus sur les Jésuites dans ce nouveau pack d'histoire gratuit jouable avec Naoe ou Yasuke ». De plus, les développeurs ont accédé à une première demande des joueuses et joueurs d'Assassin's Creed Shadows qui était d'avoir plus de background sur les personnages. Pour ce faire, le Codex a été mis à jour avec des biographies sur les alliés et ennemis croisés au fil de votre aventure.

Voici le poids du patch 1.0.4 sur les différentes plateformes :

PS5 : 4,67 Go

Xbox Series X|S : 20 Go

PC : 17 Go / Steam : 8,5 Go

MAC : 9 Go

La grosse mise à jour 1.0.4 apporte également une longue liste de correctifs avec des changements d'ordre général par exemple :

Correction d'un problème où appuyer sur « Aller au tableau » pour « Terminer le voyage personnel de Yasuke » ne redirigeait pas le joueur vers le tableau des quêtes

Correction d'un problème où certaines babioles n'étaient pas accessibles dans la Forge

Résolution d'un problème où la personnalisation visuelle ne pouvait pas être appliquée à certaines armes

Correction d'un problème visuel lié à l'échange de la babiole du Taureau rouge entre Yasuke et Naoe

Résolution de plusieurs problèmes d'IA

Correction de plusieurs problèmes audio

Si vous êtes intéressés par la quête gratuite « Les œuvres de Luis Frois » d'Assassin's Creed Shadows, il y a des étapes à respecter. Voici comment y accéder :

Rendez-vous à Azuchi

Puis au sud du quartier des marchands

La quête se déclenche à condition d'avoir terminé « La voie qu'il a choisie »

Source : Reddit AC.