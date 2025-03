Le patch « Title Update 1.01 » d'Assassin's Creed Shadows est maintenant disponible sur consoles et PC. Voici toutes les nouveautés et changements inclus avec.

Assassin's Creed Shadows est visiblement le deuxième plus gros carton de toute la franchise, en termes de revenus, juste derrière AC Valhalla. Selon les données transmises à Christopher Dring de The Game Business, le jeu réalise le plus gros lancement physique au Royaume-Uni de l'année, qui est loin d'être terminée, et aurait écoulé autant de copies en boîte en une semaine que Star Wars Outlaws en trois mois. Et d'après nos confrères anglais de VGC, Ubisoft a également battu des records sur le PlayStation Store avec un premier jour historique jamais vu chez l'éditeur auparavant.

Une nouvelle mise à jour Assassin's Creed Shadows

Tous les voyants semblent donc au vert pour Assassin's Creed Shadows qui réalise un démarrage en trombe selon plusieurs sources. À voir si tout cela se confirme avec les chiffres de vente et si les investisseurs d'Ubisoft seront satisfaits ou non. Mais tout cela n'est qu'un détail pour les joueuses et joueurs qui profitent actuellement de leur virée dans le Japon féodal en compagnie de Naoe et Yasuke. Dès la sortie, l'équipe a déployé une mise à jour qui a mis fin à une polémique liée à la destruction dans les temples / sanctuaires.

Ce patch d'Assassin's Creed Shadows a aussi amené des correctifs pour améliorer les déplacements des chevaux, l'éclairage pour les entrées et sorties de grotte et a résolu des soucis de clipping de tissu sur les tenues de Yasuke (à cheval) et Naoe (accroupie). Aujourd'hui, Ubisoft a publié une Title Update 1.01 qui s'attaque notamment à des problèmes liés au mode Photo sur PS5 et PC. À noter qu'en fonction de la plateforme, cette mise à jour sera plus ou moins imposante.

PS5 : 1,41 Go

Xbox Series X|S : 8,88 Go

PC : 7,03 Go

MAC : 9 Go

Voici toutes les nouveautés de la Title Update 1.01 d'Assassin's Creed Shadows. Une mise à jour téléchargeable sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Stabilisation - correction de quelques problèmes généraux

Correction d'un problème lié au mode Photo qui pouvait entrainer un plantage lors de la récupération des photos à afficher sur la carte du monde [PS5]

Correction d'un problème lié au mode photo qui pouvait entraîner un plantage lors de la prise d'une photo [PC]

Source : Reddit.