Ubisoft poursuit le suivit de son dernier gros jeu, Assassin's Creed Shadows. L'aventure de Naoe et Yasuke se bonifie encore un peu, on vous donne tous les détails.

Le tournant japonais de la célèbre saga signée Ubisoft en a encore dans le ventre. Assassin's Creed Shadows se montrait déjà comme une bonne copie à sa sortie en mars dernier, notamment grâce à plusieurs reports qui ont permis de pousser davantage son lustrage technique et graphique. Pour autant, quelques éléments peuvent encore s'améliorer. C'est pourquoi une nouvelle mise à jour se déploie maintenant.

Une mise à jour qui va faire du bien à Assassin's Creed Shadows

Hier après-midi, Ubisoft s'est targué d'un post bienvenu sur les réseaux sociaux officiel de la licence. L'éditeur a partagé une bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs PC. Ça y est, une nouvelle mise à jour est disponible, faisant passer Assassin's Creed Shadows à la version 1.1.2. Une semaine seulement après la dernière, qui apportait un bon lot de contenus gratuits, celle-ci s'attarde plutôt sur un aspect technique.

En effet, les équipes d'Ubisoft ont travaillé pour améliorer un point précis dans la version PC d'Assassin's Creed Shadows. Ainsi, la mise à jour 1.1.2 vient régler un problème dans le système de combat. Jusqu'à présent, les attaques légères pouvaient ne pas fonctionner après avoir réalisé une attaque lourde si vous mainteniez la touche leur étant dédiée. Grâce au nouveau correctif, vos enchaînements auront enfin la fluidité qu'ils méritent !

Ubisoft a à cœur de continuer à offrir la meilleure expérience possible sur Assassin's Creed Shadows à sa communauté. Ce petit patch, d'un poids de 348 MB sur Steam et tout de même 12 GB sur Epic Games, en est encore le témoin. D'autant qu'il est loin d'être le dernier.

Les équipes ont encore de grands projets après le succès d'Assassin's Creed Shadows. D'autres correctifs vont encore voir le jour. Mais, au-delà de cela, elles comptent continuer de gâter la communauté avec des contenus qui ont de quoi parler au cœur des fans, à l'instar de la tenue d'Ezio offerte maintenant. N'oublions pas non plus la possibilité de nouveaux DLC qui viendront certainement prolonger l'épopée de Naoe et Yasuke dans un avenir plus ou moins proches.