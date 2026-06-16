Assassin's Creed Shadows reçoit son ultime mise à jour 1.1.11 avec une tonne de nouveautés et du contenu gratuit. Mais aussi plein de correctifs et d'optimisations.

C'est terminé pour Assassin's Creed Shadows qui tire sa révérence avec une ultime mise à jour de contenu et plein de petites choses gratuites. Désormais, la place est faite pour Assassin's Creed Black Flag Resynced qui arrivera quant à lui en juillet. Ubisoft vient donc de déployer la mise à jour 1.1.11 pour Shadows sur tous les supports afin d'ajouter de nouvelles quêtes scénarisées, mais aussi du contenu end-game supplémentaire.

Des nouveautés et du contenu gratuits pour Assassin's Creed Shadows

L'une des premières nouveautés de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows est sans conteste sa quête scénarisée. On sera amené à affronter deux templiers envoyés spécialement au Japon dans le but de traquer nos deux héros. À cela s'ajoute également une nouvelle Faille, et une toute nouvelle fonctionnalité pour le end-game : Les Domaines. Il s'agit d'un mode à la forte rejouabilité qui propose de réussir des défis aléatoires. Des zones d'Assassin's Creed Shadows sont choisies et largement modifiées par l'Animus avec des altérations visuelles et/ou de gameplay. Ennemis, équipement, conditions… tout est choisi aléatoirement. Évidemment, de nombreuses récompenses sont offertes à celles et ceux qui réussiront les nouveaux défis.

Nouvelle quête histoire Nécéssite d'avoir terminé le jeu et les deux quêtes end game déjà ajoutées

Nouveau crossover à débloquer dans le HUB de l'Animus pour débloquer du contenu exclusif aux couleur d'Assassin's Creed Black Flag Resynced notamment. (indisponible sur Nintendo Switch 2)

Ajout du nouveau mode de jeu end game Les Domaines

Nouvelle Faille de l'Animus : Horizon Nécessite d'avoir fait les deux précédentes Failles.



Tous les correctifs de la mise à jour 1.1.11

Assassin's Creed Shadows profite de cette mise à jour importante pour corriger tout un tas de bugs. Allant du simple équilibrage à l'amélioration de la lisibilité de l'interface en passant par des problèmes techniques divers. On vous met la liste des corrections juste en dessous.

Gameplay

Augmentation des dégâts des « Shurikens » tirés via les améliorations de maîtrise des outils « Tir en angle » et « Triple Menace ».

Toutes les capacités détruisant l'armure ennemie sont désormais deux fois moins efficaces contre les boss.

Correction d'un problème empêchant la gravure « les attaques sur point faible rendent les ennemis vulnérables une seconde fois » de se déverrouiller correctement.

Correction d'un problème où le bonus de connaissance de Yasuke accordant une réduction des dégâts contre les attaques au corps-à-corps ou à distance n'avait aucun effet.

Les ennemis subissent désormais des dégâts de chute depuis des hauteurs plus faibles, entraînant globalement plus de dégâts de chute.

Réduction des dégâts des « Kunais Empoisonnés » et des Grenades Explosives lancés par les ennemis dans Assassin's Creed Shadows

Jusqu'à 6 « Châteaux Corrompus » sont désormais disponibles chaque saison.

Jusqu'à 6 « Châteaux Corrompus » sont désormais disponibles chaque saison. Correction d'un problème où le « Fourreau de Katana » de Naoe restait bloqué sur elle.

Interface diverses

Les listes de gravures de la Forge ont été réorganisées, et une nouvelle « Catégorie Critique » a été ajoutée.

Correction d'un problème où certains avantages s'affichaient dans la mauvaise liste de gravures de la Forge.

Suppression d'un problème où certains avantages et compétences de connaissance affichaient de mauvaises icônes dans Assassin's Creed Shadows.

Correction d'un problème où l'avantage « Dégâts en touchant des ennemis vulnérables » n'apparaissait pas dans la fiche de stats.

L'avantage du « Chapeau Paysan » de Naoe affiche désormais un texte supplémentaire dans la fiche de stats précisant qu'il ne se déclenche que lorsque l'on est en dessous de 1 point d'adrénaline.

Correction d'un problème où le bonus de connaissance de Yasuke « Dégâts avec Finisseurs de Combo » affichait une valeur 10 fois supérieure à la valeur réelle dans la fiche de stats.

Les épingles et marqueurs du monde sont désormais sauvegardés lors des voyages au Japon et à Awaji.

Équipements & Avantages d'Assassin's Creed Shadows

Les gain d'adrénaline ont été retravaillées et rééquilibrées.

L'avantage du « Long Katana Whisper of Gold » augmente désormais les dégâts des capacités de 100% (contre 50% auparavant).

Correction d'un problème où l'avantage « Affliction sur ennemi entravé » du « Kusarigama » de Naoe infligeait moins de dégâts que prévu lors du déclenchement d'un saignement avec l'entrave.

Suppression d'un problème où la « Lame de Yumminess » était absente de l'inventaire dans certains cas.

Les armes « Teppo » et « Arc » peuvent désormais recevoir des gravures de dégâts d'armure et de perçage d'armure.

Les armes « Teppo » et « Arc » peuvent désormais recevoir des gravures de dégâts d'armure et de perçage d'armure. Correction d'un problème où l'avantage de l'« Arc Arrownomics » pouvait être gravé sur des amulettes.

Supression d'un problème où l'avantage du « Teppo Golden Chamber » pouvait être gravé sur des amulettes.

L'avantage du « Couvre-chef en Tissu Éthéré » de Naoe se déclenche désormais lorsque la santé est en dessous de 15% (contre 10% auparavant).

L'avantage du « Couvre-chef en Tissu Éthéré » de Naoe se déclenche désormais lorsque la santé est en dessous de 15% (contre 10% auparavant). L'avantage des armures spéciales de Naoe et Yasuket transforment désormais l'adrénaline en 20% de santé à la mort (contre 10% auparavant).

Correction d'un problème empêchant l'avantage de la « Breloque Balise Parchemin Énigme » de Yasuke de revenir à son avantage par défaut.

Correction d'un problème où l'avantage « Éliminations ennemies consécutives » ne fonctionnait pas correctement dans Assassin's Creed Shadows.

Les avantages avec la condition « avec une attaque dans le dos » ne peuvent désormais correctement être gravés que sur les armes de type « Tanto ».

Rectification d'un problème qui permettait de graver des améliorations inutiles sur certains types d'équipements non adaptés.

Source : Assassin's Creed Shadows officiel