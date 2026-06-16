C'est terminé pour Assassin's Creed Shadows qui tire sa révérence avec une ultime mise à jour de contenu et plein de petites choses gratuites. Désormais, la place est faite pour Assassin's Creed Black Flag Resynced qui arrivera quant à lui en juillet. Ubisoft vient donc de déployer la mise à jour 1.1.11 pour Shadows sur tous les supports afin d'ajouter de nouvelles quêtes scénarisées, mais aussi du contenu end-game supplémentaire.

Des nouveautés et du contenu gratuits pour Assassin's Creed Shadows

L'une des premières nouveautés de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows est sans conteste sa quête scénarisée. On sera amené à affronter deux templiers envoyés spécialement au Japon dans le but de traquer nos deux héros. À cela s'ajoute également une nouvelle Faille, et une toute nouvelle fonctionnalité pour le end-game : Les Domaines. Il s'agit d'un mode à la forte rejouabilité qui propose de réussir des défis aléatoires. Des zones d'Assassin's Creed Shadows sont choisies et largement modifiées par l'Animus avec des altérations visuelles et/ou de gameplay. Ennemis, équipement, conditions… tout est choisi aléatoirement. Évidemment, de nombreuses récompenses sont offertes à celles et ceux qui réussiront les nouveaux défis.

  • Nouvelle quête histoire
    • Nécéssite d'avoir terminé le jeu et les deux quêtes end game déjà ajoutées
  • Nouveau crossover à débloquer dans le HUB de l'Animus pour débloquer du contenu exclusif aux couleur d'Assassin's Creed Black Flag Resynced notamment. (indisponible sur Nintendo Switch 2)
  • Ajout du nouveau mode de jeu end game Les Domaines
  • Nouvelle Faille de l'Animus : Horizon
    • Nécessite d'avoir fait les deux précédentes Failles.

Tous les correctifs de la mise à jour 1.1.11

Assassin's Creed Shadows profite de cette mise à jour importante pour corriger tout un tas de bugs. Allant du simple équilibrage à l'amélioration de la lisibilité de l'interface en passant par des problèmes techniques divers. On vous met la liste des corrections juste en dessous.

Gameplay

  • Augmentation des dégâts des « Shurikens » tirés via les améliorations de maîtrise des outils « Tir en angle » et « Triple Menace ».
  • Toutes les capacités détruisant l'armure ennemie sont désormais deux fois moins efficaces contre les boss.
  • Correction d'un problème empêchant la gravure « les attaques sur point faible rendent les ennemis vulnérables une seconde fois » de se déverrouiller correctement.
  • Correction d'un problème où le bonus de connaissance de Yasuke accordant une réduction des dégâts contre les attaques au corps-à-corps ou à distance n'avait aucun effet.
  • Les ennemis subissent désormais des dégâts de chute depuis des hauteurs plus faibles, entraînant globalement plus de dégâts de chute.
  • Réduction des dégâts des « Kunais Empoisonnés » et des Grenades Explosives lancés par les ennemis dans Assassin's Creed Shadows
    Jusqu'à 6 « Châteaux Corrompus » sont désormais disponibles chaque saison.
  • Correction d'un problème où le « Fourreau de Katana » de Naoe restait bloqué sur elle.

Interface diverses

  • Les listes de gravures de la Forge ont été réorganisées, et une nouvelle « Catégorie Critique » a été ajoutée.
  • Correction d'un problème où certains avantages s'affichaient dans la mauvaise liste de gravures de la Forge.
  • Suppression d'un problème où certains avantages et compétences de connaissance affichaient de mauvaises icônes dans Assassin's Creed Shadows.
  • Correction d'un problème où l'avantage « Dégâts en touchant des ennemis vulnérables » n'apparaissait pas dans la fiche de stats.
  • L'avantage du « Chapeau Paysan » de Naoe affiche désormais un texte supplémentaire dans la fiche de stats précisant qu'il ne se déclenche que lorsque l'on est en dessous de 1 point d'adrénaline.
  • Correction d'un problème où le bonus de connaissance de Yasuke « Dégâts avec Finisseurs de Combo » affichait une valeur 10 fois supérieure à la valeur réelle dans la fiche de stats.
  • Les épingles et marqueurs du monde sont désormais sauvegardés lors des voyages au Japon et à Awaji.

Équipements & Avantages d'Assassin's Creed Shadows

  • Les gain d'adrénaline ont été retravaillées et rééquilibrées.
  • L'avantage du « Long Katana Whisper of Gold » augmente désormais les dégâts des capacités de 100% (contre 50% auparavant).
  • Correction d'un problème où l'avantage « Affliction sur ennemi entravé » du « Kusarigama » de Naoe infligeait moins de dégâts que prévu lors du déclenchement d'un saignement avec l'entrave.
  • Suppression d'un problème où la « Lame de Yumminess » était absente de l'inventaire dans certains cas.
    Les armes « Teppo » et « Arc » peuvent désormais recevoir des gravures de dégâts d'armure et de perçage d'armure.
  • Correction d'un problème où l'avantage de l'« Arc Arrownomics » pouvait être gravé sur des amulettes.
  • Supression d'un problème où l'avantage du « Teppo Golden Chamber » pouvait être gravé sur des amulettes.
    L'avantage du « Couvre-chef en Tissu Éthéré » de Naoe se déclenche désormais lorsque la santé est en dessous de 15% (contre 10% auparavant).
  • L'avantage des armures spéciales de Naoe et Yasuket transforment désormais l'adrénaline en 20% de santé à la mort (contre 10% auparavant).
  • Correction d'un problème empêchant l'avantage de la « Breloque Balise Parchemin Énigme » de Yasuke de revenir à son avantage par défaut.
  • Correction d'un problème où l'avantage « Éliminations ennemies consécutives » ne fonctionnait pas correctement dans Assassin's Creed Shadows.
  • Les avantages avec la condition « avec une attaque dans le dos » ne peuvent désormais correctement être gravés que sur les armes de type « Tanto ».
  • Rectification d'un problème qui permettait de graver des améliorations inutiles sur certains types d'équipements non adaptés.

Source : Assassin's Creed Shadows officiel