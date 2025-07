Alors qu’Assassin’s Creed Black Flag fait reparler de lui avec une nouvelle série de leaks, Assassin’s Creed Shadows quant à lui en profite pour se mettre à jour. Et on ne parle pas cette fois de petit patch, mais bel et bien d’une update XXL de plusieurs gigas, près de 20 sur Xbox Series d’ailleurs (soyez prévenu). Ajouts de contenus gratuits, améliorations diverses et variées, nouveautés… Ubisoft a fait le taf et les joueurs en sortent les grands gagnants.

Deux grosse nouveautés très attendues et totalement gratuites

Une tonne de nouveautés, dont du contenu attendu par les joueurs et tout est gratuit ! Voici ce qui vous attend dans l’imposante mise à jour 1.0.7 d’Assassin’s Creed Shadows. On peut déjà noter l’arrivée attendue du mode New Game + qui permettra de recommencer le jeu en conservant l’intégralité de son équipement et de ses compétences. Des surprises et récompenses attendent celles et ceux qui s’y frotteront une ou plusieurs fois. À cela s’ajoute également une augmentation des niveaux de maîtrise et compétences, ainsi qu’une rallonge pour le niveau maximum qui passera de 60 à 80. L’idée est vraiment de permettre aux joueurs de se replonger dans le jeu en New Game + en profitant d’une nouvelle progression et d’encore plus de challenge. Puisque oui, la difficulté augmentera à chaque passage en NG+ et ce jusqu’à 8 fois !

Ajout du mode New Game + La difficulté augmente à chaque NG+ et répétable jusqu'à 8 fois. Possibilité de débloquer un set d'équipement légendaire après avoir terminé le jeu en NG+ la première fois.

Augmentation du niveau maximal et du niveau de maitrise Le niveau max passe à 80 et les maitrises augmentent d'un point également.



Les notes du gros patch 1.0.7 d'Assassin's Creed Shadows

En plus de tous ces ajouts, de très nombreux correctifs sont déployés pour améliorer l’expérience utilisateur. À la volée, on peut noter pas mal d’équilibrage, des ajustements de gameplay ou encore des corrections de bugs divers allant du problème de script pendant une quête, au simple bug de collision. Le patch est en tout cas massif, notamment sur Xbox Series où il pèsera plus d’une quinzaine de gigas. On vous laisse les notes de patch traduire par nos soins juste ici.

(Les termes spéciaux sont volontairement laissés en anglais pour ne pas dénaturer leur traduction exacte)

AUTRES TEMPS FORTS DU PATCH D'ASSASSIN'S CREED SHADOWS Suppression d’un avertissement de performance sur MacBook Air lors de l’utilisation de M4 grâce à une meilleure prise en charge. Correction d’une erreur en Mode Photo où l’invite d'interface restait visible en mode aperçu, ce qui gênait les joueurs lors de captures d’écran avec leurs systèmes natifs. Chaque objet individuel dispose désormais de sa propre page dans la boutique. Katsuhime ne disparaît plus du repaire après la correction du bug de séparation en version 1.0.5.



ÉQUILIBRAGE Ajustement du nombre de Mon reçus lors des échanges. Acheter des objets coûte moins cher, tandis que la revente rapporte davantage. Augmentation de la quantité de ressources obtenues lors du démontage d’objets. Légère augmentation de la quantité de matériaux d’artisanat nécessaires pour améliorer les objets. Rééquilibrage des récompenses de coffres de fin de saison, avec davantage de matériaux d’artisanat et de ressources de Repaire. L’amélioration « Radial Effect » dans l’arbre de Teppo de Yasuke voit ses dégâts de base passer de 25 % à 50 %, et ses dégâts sont désormais augmentés par d’autres améliorations Armor Buster. Les alliés gagnent désormais plus de santé et de dégâts à mesure que le joueur monte de niveau. Les ennemis Ronin possèdent désormais 4 segments de santé (au lieu de 3).



CORRECTIONS DE BUGS D'ASSASSIN'S CREED SHADOWS Les découvertes culturelles près du Château Katano apparaissent désormais correctement dans le codex après observation. Correction des dialogues de Naoe à Wakasa. Ajout d’une option "Tout marquer comme lu" dans le menu Codex. Correction du trophée "Limitless" qui ne se déverrouillait parfois pas après avoir obtenu un objet légendaire de chaque type.



Gameplay Correction d’un bug où les joueurs pouvaient rester bloqués hors du mur de l’Animus lors de la mission Revanche au au Château Tsuruga. Rectification d’un bug où les joueurs pouvaient rester coincés dans une pièce du Château Saika. Correction d’un bug où les joueurs pouvaient rester coincés en sortant de l’entrepôt de Miyataki. Rectification d’un bug où les joueurs pouvaient rester coincés dans les rochers de la zone Obama. Correction d’un problème lié aux armures légendaire « Robes of the Enraged » de Naoe. Genzaburo est de retour et se trouve désormais au Sanctuaire de Kaya. Correction d’une erreur avec certaines réussites de progression croisée lorsque la partie était partiellement jouée sur MacOS.



Compétences & Améliorations Correction d’un bug où les améliorations de réduction du temps de recharge de « Hidden Hand » ne s’appliquaient pas. rectification d’un bug où l’amélioration Shinobi « Extended Perception » n’accordait pas les dégâts supplémentaires des outils. Correction d’un bug où le passif « Nightcrawler » de l'arbre Assassin n’accordait pas de dégâts supplémentaires la nuit. Suppression d’un bug où l’amélioration Tanto « Endless Barrage » donnait l’effet de "Contemplation" Tanto Upgrade, et inversement. Correction d’un bug où l’amélioration « Invigorating Kill » de l'arbre Tanto ne fonctionnait qu’avec la partie poignard de l’attaque et non le lancer. Rectification d’un bug où l’amélioration « Teppo’s Might » de l'arbre Teppo ne fonctionnait qu’avec le tir automatique de suivi et non le coup de mêlée du Teppo. Correction d’un bug où les bonus d’adrénaline lors de parade, contre et esquive avaient peu ou pas d’effet. Supression d’un bug où les assassinats infligeant des dégâts généraient moins d’adrénaline que les assassinats réussis. Correction d’un bug où le nœud « Ability damage » de l’arbre de connaissances n’avait aucun effet au-delà du premier niveau. Ajustement d’un bug où le nœud « Posture damage » de l’arbre de connaissances n’avait aucun effet au-delà du premier niveau. Correction d’un bug où le nœud « Vulnerable damage » de l’arbre de connaissances n’avait aucun effet au-delà du premier niveau. Rectification d’un bug où les altérations avaient une durée plus courte sur les civils que sur les ennemis. Correction d’un bug où les bonus de réduction de dégâts ne s’appliquaient pas contre certains projectiles ennemis. Supression d’un bug où le « Wave of Wasps » de l'arbre Teppo était attribué avec un bonus aléatoire au lieu de son bonus légendaire. Correction d’un bug où l’équipement de l’armure légère « Gown of the Spirit » de Naoe empêchait tous les outils d’appliquer un quelconque cumul d’effet.



Visuels & Graphismes Correction de divers problèmes dans les environnements (arbres et rochers flottants). Suppression d’un bug où les yeux lumineux de la Montagne du Démon Kanabo semblaient mal placés lorsque l’arme était rangée. Correction d’un bug où la bannière Ikko Ikki dans le repaire ne correspondait pas à son aperçu. Correction d’un bug provoquant un crash lors de l’aperçu des stations cosmétiques du repaire sur un bâtiment avec l’apparence Dragon.



Vous pourrez retrouvez davantage de correctifs liés à des spoilers de quêtes, ou encore des ajustements précis pour des plateformes spécifiques directement sur les notes de patch officielles d'Assassin's Creed Shadows à cette adresse.

Source : Ubisoft, Assassin's Creed Shadows officiel