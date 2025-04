Un peu plus d'un mois après sa sortie, le développement d'Assassin's Creed Shadows est loin d'être terminé. Le titre doit en effet encore recevoir des ajouts de contenus réguliers à l'avenir, comme des DLC. Mais un récent leak révèle qu'un autre élément jusqu'alors objet de rumeurs serait également bien dans les cartons pour cet épisode se déroulant au Japon féodal.

L'ombre d'une grosse surprise se profile pour Assassin's Creed Shadows

Bien avant sa sortie marquée par de nombreux reports, divers rapports laissaient entendre qu'Assassin's Creed Shadows aurait droit après sa sortie à un mode coopération ou multijoueur, déployé dans le cadre d'une mise à jour majeure post-lancement. Nous n'en avions cependant plus entendu parler depuis, jusqu'à cette récente découverte par le moddeur Sliderv2. En fouillant dans les fichiers du jeu, celui-ci a en effet décelé des signes lourds de sens dans le texte des documents du titre.

Sur la publication X.com ci-dessous, celui-ci fait en effet état de trois mentions d'un mode multijoueur ou d'éléments connexes. On trouve donc des lignes de texte telles que « RED_PVP_MAPS » ou encore « RED_PVP_GYM ». Pour rappel, Red est le nom de code utilisé en interne par Ubisoft pour Assassin's Creed Shadows. Cela pourrait donc indiquer que le géant français plancherait bien sur l'intégration d'un mode multijoueur sur le titre, qui plus est opposant différents joueurs. On ne trouve cependant a priori pas de référence à un quelconque mode coopération.

Quoi qu'il en soit, l'ajout d'un mode multijoueur sur Shadows mettrait fin à plus de dix ans d'absence d'une telle fonctionnalité sur un titre de la franchise. Le dernier comportant un tel mode était en effet pour rappel Black Flag sorti en 2013, tandis qu'Unity sorti en 2014 avait abandonné le PVP pour proposer des missions en coopération. Reste toutefois à voir les conséquences du potentiel ajout d'un mode multi sur Assassin's Creed Shadows pour Invictus, qui doit quant à lui être un jeu exclusivement multijoueur. Il faudra attendre qu'Ubisoft se manifeste officiellement pour en avoir le cœur net.

Source : Sliderv2 sur X.com