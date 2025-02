À un peu plus d'un mois de sa sortie après son dernier report en date, Assassin's Creed Shadows fait l'objet d'un énorme leak assez improbable pour le titre à venir d'Ubisoft.

Ce leak d'Assassin's Creed Shadows revêt un caractère assez inédit à plus d'un titre. D'une part, il concerne l'artbook du jeu, et révèle donc de nombreuses informations sensibles autour du jeu et de son cadre historique qu'est le Japon féodal. D'autre part, le leak provient d'une source pour le moins inattendue : un site de hentai. Naturellement, la suite de cet article risque potentiellement de SPOILER quelques éléments du jeu. Passez donc votre chemin si vous souhaitez éventuellement garder la surprise jusqu'au jour-J.

Un leak tentaculaire pour Assassin's Creed Shadows

Après plusieurs reports pour finalement fixer une nouvelle date de sortie le 20 mars à venir et moult polémiques, le prochain titre de la franchise phare d'Ubisoft fait maintenant les frais d'un leak aussi massif qu'inattendu. Le livre « L'Art d'Assassin's Creed Shadows », censé sortir en même temps que le jeu, a ainsi été divulgué en avance, et sur un site hentai par-dessus le marché (depuis partagé notamment sur Reddit. Comme de coutume dans un tel ouvrage, celui-ci comprend de nombreux concept arts et descriptions de divers éléments de l'histoire du titre.

Ce sont donc notamment plus de 200 images et descriptions de ce qui nous attend sur Assassin's Creed Shadows qui se sont littéralement mises à nu. Tout cela s'attache autant au cadre dans lequel évolueront Naoe et Yasuke que les personnages qu'ils rencontreront. Pour rappel, le titre va se dérouler au 16ème siècle au Japon féodal, pendant l'ère Sengoku. Cette période du pays fut le théâtre de nombreux changements, avec notamment l'installation de peuples occidentaux dans les portugais et leur influence sur la culture japonaise, dans un climat d'instabilité pour la nation.

Nous pouvons justement en apprendre plus sur tout cela grâce au leak en question. Qu'il s'agisse des villes majeures dans lesquelles nous pourrons évoluer ou les figures fortes, tant japonaises qu'occidentales, que nous pourrons y croiser. Enfin, nous en apprenons plus ce qui fait le sel de la franchise : les fragments d'Eden, sur lesquels la communication d'Assassin's Creed Shadows s'est jusqu'alors montrée particulièrement discrète. À moins qu'Ubisoft brise le silence à ce sujet, nous verrons tout cela en temps voulu le 20 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.

© Ubisoft Montréal / Ubisoft

Source : Reddit