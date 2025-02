Hier, des images de menus d'Assassin's Creed Shadows ont circulé sur la Toile, mais pas de manière officielle. En effet, selon plusieurs sources, le jeu aurait complètement leaké à la fois en version physique, mais aussi en numérique via le PlayStation Store. Si on a pu avoir des doutes sur certains éléments, les leaks sont aujourd'hui confirmés puisqu'Ubisoft a enfin pris la parole et c'est une catastrophe. Cette fois, faites vraiment attention aux spoilers !

Le jeu complet Assassin's Creed Shadows a déjà leaké !

Le jeu complet Assassin's Creed Shadows a bien leaké un peu moins d'un mois avant sa sortie sur PS5, Xbox Series X|S et PC. « Nous sommes au courant que des joueurs ont eu accès à Assassin's Creed Shadows avant sa sortie officielle. L'équipe de développement travaille encore sur des correctifs pour préparer l'expérience au lancement et toute séquence partagée en ligne ne représente pas la qualité finale du jeu ».

Si ce message précise que des correctifs sont actuellement en cours, c'est que selon les retours de celles et ceux qui ont pu se procurer Assassin's Creed Shadows, aucune des améliorations aperçues ces dernières semaines ne sont disponibles. En revanche, on ne sait pas si cela concerne uniquement la version numérique ou l'édition physique. Si jamais ça vaut pour le jeu en boîte, qui est déjà entre les mains de certains, alors cela voudrait dire qu'il faudra impérativement télécharger une ou ou plusieurs mise(s) à jour pour jouer à la version finale.

« Les fuites sont regrettables et peuvent diminuer l'enthousiasme des joueurs. Nous vous prions de ne pas gâcher l'expérience des autres. Merci à notre communauté d'avoir déjà pris des mesures pour protéger tout le monde des spoilers » ajoute Ubisoft au sujet du leak d'Assassin's Creed Shadows. Malheureusement, même dans ces circonstances, certains ne sont toujours tendres avec l'éditeur et le chargent plutôt au contraire, tandis que d'autres commentaires apportent leur soutien aux développeurs.

© Ubisoft Montréal / Ubisoft

Un retour en force de la licence ?

On ne va pas relayer les spoilers sur Assassin's Creed Shadows, mais si vous êtes curieux, des avis et des détails qui ne gâchent rien ont été publiés. Après qu'un internaute ait déclaré que c'était le « meilleur AC depuis Black Flag », une comparaison avec l'exclusivité PlayStation Ghost of Tsushima a été faite. Et visiblement, le jeu d'Ubisoft ferait mieux sur un des aspects. « C'est Ghost of Tsushima avec une ambiance AC et une meilleure furtivité » peut-on lire. Ce nouvel épisode semble même se rapprocher de Revelations, sans qu'on sache réellement à quel niveau.

À l'exception d'une scène où un personnage passe à travers un mur, et des dernières améliorations qui ne sont pas disponibles, une des personnes qui a eu accès à Assassin's Creed Shadows n'a pas rencontré d'autre bug majeur ou glitch sur la dizaine d'heures passées dessus. Enfin, pour celles et ceux qui n'aiment pas choisir entre avoir le meilleur style et les meilleures stats, sachez que la transmogrification est disponibles pour les armes et les tenues. Étant donné qu'Assassin's Creed Shadows ne sort que le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, on vous conseille vivement de masquer tous les mots-clés sur les réseaux sociaux avant d'éviter de véritables spoilers.

Pour masquer les éventuels spoilers d'Assassin's Creed Shadows sur X, suivez ces étapes :

Aller dans Paramètre et confidentialité

Confidentialité et sécurité

Masquer et bloquer

Mots masqués puis ajouter différents termes tels qu'« Assassin's Creed Shadows », « AC Shadows », « Assassins Creed Shadows » etc.

Source : compte X AC.