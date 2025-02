Alors qu'il soit sortir le 20 mars 2025, Assassin's Creed Shadows est encore victime d'une polémique au Japon. Le responsable d'un sanctuaire, qu'on peut détruire dans le jeu, n'aurait pas apprécié cette action. D'autant qu'Ubisoft n'aurait pas demandé l'autorisation pour exploiter ledit lieu. Une controverse de plus dont l'éditeur se serait sûrement passé tandis que les développeurs sont en train de finaliser ce prochain épisode la licence. Selon toute vraisemblance, tout le jeu aurait aussi peut-être déjà leaké. Attention aux spoilers !

Assassin's Creed Shadows déjà dans la nature ?

D'après les informations de l'insider Tom Henderson, AC Shadows est en bonne voie pour respecter sa nouvelle date de sortie. « Plusieurs développeurs avec lesquels j'ai pu m'entretenir sont convaincus qu'Assassin's Creed Shadows sera prêt pour sa sortie en mars. L'un deux affirmant même que le jeu était quasiment terminé ». Sauf surprise, vous pourrez donc y jouer à compter du 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Mais selon certains, tout aurait déjà leaké puisque des copies physiques d'Asssasin's Creed Shadows seraient dans la nature. Et il y a plus lunaire car visiblement, un utilisateur aurait même pu le télécharger via le PlayStation Store. Un leak sérieux si l'on se fie à la chaîne YouTube The Hidden One, mais les grosses pincettes sont de rigueur sur ce point.

L'une des personnes qui aurait réussi à acquérir Assassin's Creed Shadows avant l'heure semble apprécier le voyage jusque-là. En effet, d'après ses dires, ce serait « le meilleur jeu depuis AC Black Flag ». Dans les réactions partagées par The Hidden One, il est dit que les anomalies Animus seraient de retour. « Les systèmes d'Animus ont été violés. Stabilisez les anomalies et gagnez des fragments de données pour faire avancer votre volet actif » pourraient-on lire dans une des fenêtres contextuelles du titre. Dès lors, le joueur serait apparemment invité à appuyer sur le pavé tactile de la DualSense pour ouvrir le menu Animus.

Si des images d'Assassin's Creed Shadows circulent, il est toujours difficile de se faire une idée sur la véracité des clichés. Néanmoins, on a déjà vu par le passé des jeux être disponibles dans la nature bien avant leur lancement. Dans le doute, pensez à aller dans les paramètres de vos différents réseaux, X en tête, pour bannir temporairement les mots clés « Assassin's Creed Shadows » et toutes les variantes possibles - comme « Assassins Creed Shadows » - afin de ne pas être spoilés.

Source : Reddit.