Assassin's Creed Shadows est victime d'un nouveau leak qui devrait faire beaucoup plaisir à toutes celles et ceux qui l'attendent de pied ferme sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Ubisoft joue très gros avec Assassin's Creed Shadows. Outre le fait d'être le nouveau chapitre de l'une des plus grosses franchises de l'éditeur, cette sortie sera un moment important dans l'histoire de la société. Après plusieurs ratés, à l'image de Star Wars Outlaws qui a déçu au niveau des ventes malgré l'aura de la licence, une grève des salariés et une chute continue en bourse, le jeu arrive dans un contexte très particulier et compliqué. Le soft sera t-il être à la hauteur des nombreux enjeux ? On le verra dans quelques semaines...

Des précommandes rassurantes

Assassin's Creed Shadows ne peut pas décevoir d'un point de vue des critiques et des ventes. Auquel cas, la situation pourrait s'assombrir pour Ubisoft qui envisage actuellement plusieurs scénarios. Dont une alliance avec Tencent. Mais même si on a encore beaucoup d'interrogations à son sujet, notre première prise en main nous amène à l'attendre avec une grande impatience. « Assassin’s Creed Shadows pourrait bien être l’énorme jeu et la rédemption qu’il pense être » a écrit le panda le plus mal léché de la rédaction au terme de plusieurs heures de jeu. Jusqu'ici, les premiers retours sont aussi positifs et plus prometteurs que ce qu'on avait pu voir en vidéo au cours des derniers mois.

Du côté d'Ubisoft, les voyants sont également dans le vert. Lors de son dernier rapport trimestriel publié le 13 février 2025, l'éditeur s'est félicité d'un excellent démarrage. « Les précommandes pour le jeu suivent un rythme soutenu, comparable à celui d'Assassin's Creed Odyssey, le deuxième opus de la franchise qui a connu le plus de succès » a déclaré l'entreprise. Un carton avant même la sortie, de quoi donner le sourire à Ubi et aux développeurs qui sont en train de peaufiner Assassin's Creed Shadows prévu pour le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Assassin's Creed ne devrait pas être repoussé

Mais après un report de dernière minute, on peut s'interroger sur la date de lancement d'Assassin's Creed Shadows. Le délai accordé à l'équipe suffira t-il ? Un nouveau leak, très rassurant sur la sortie du jeu, a surgi sur Insider Gaming. Tom Henderson révèle ainsi que le titre devrait bel et bien être disponible le mois prochain sur consoles et PC. Selon des sources internes à Ubisoft, le développement est presque fini. « Plusieurs développeurs avec lesquels j'ai pu m'entretenir sont convaincus qu'Assassin's Creed Shadows sera prêt pour sa sortie en mars. L'un deux affirmant même que le jeu était quasiment terminé ». Si vous avez déjà prévu de plonger dans AC Shadows, deux nouveaux collectors pas chers ont été dévoilés. Ils sont signés Pure Arts, l'un des fabricants les plus réputés.

Source : Insider Gaming.