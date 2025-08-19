Tout aura été fait pour laisser croire qu'Assassin's Creed Shadows n'a pas eu le succès digne d'un opus de la licence. Pourtant, les statistiques parlent d'elles-mêmes

Tout n'a pas été rose pour Assassin's Creed Shadows. Le dernier gros titre de la saga d'Ubisoft a non seulement connu des reports, mais aussi et surtout des polémiques qui ont contraint l'éditeur à prendre des mesures radicales pour le bien de ses équipes. Et pourtant, le jeu crée la surprise et s'impose bel et bien comme le carton qu'on est en droit d'attendre de la licence.

Assassin's Creed Shadows, un jeu phénomène en Europe

Depuis le début de l'année, le marché européen du jeu vidéo connaît un léger ralentissement. Les ventes physiques fléchissent, tandis que le numérique continue de prendre le dessus, et ce, malgré des prix en augmentation. Mais, au milieu de ce recul global, Assassin's Creed Shadows crée la surprise en dépit de tous les débats houleux qui ont éclaté à son sujet. Définitivement, le jeu se présente comme l'un des rendez-vous incontournables de 2025 !

À ce jour, nous pouvons dire officiellement qu'Assassin's Creed est le jeu de 2025 le plus vendu de l'année en Europe à ce jour et le deuxième plus vendu toutes sorties confondues. De fait, l'organisme Game Sales Data (GSD) a dévoilé le classement des ventes. D'après les chiffres obtenus - mais tenus secrets - sur PC et consoles ainsi qu'en physiques et dématérialisés, le titre d'Ubisoft est bien le carton qu'il prétend être :

EA Sports FC 25 Assassin’s Creed Shadows Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Split Fiction Monster Hunter Wilds Call of Duty: Black Ops 6 Mario Kart World (données dématérialisées uniquement) Kingdom Come: Deliverance 2

Sans grande surprise, EA FC 25 reste le jeu le plus vendu de l'année, ce qui annonce déjà une belle performance pour le prochain opus prévu en septembre. De même, nous retrouvons dans le classements les éternels GTA 5, Red Dead Redemption 2 et même, dans le top 20, Mario Kart 8 Deluxe. En revanche, Assassin's Creed Shadows, sorti en mars, a su s'imposer face à d'autres nouveautés de 2025 qui parviennent à se faire une place dans le classement, comme l'excellent Split Fiction par exemple.

L'année 2025 n'est pas encore finie. Dès lors, le classement va certainement changer d'ici à 2026. Par exemple, Mario Kart Work, qui est paru en juin dernier, pourrait bien remonter. Pour autant, Assassin's Creed Shadows réussit une belle percée sur le marché européen. Ses 3 millions de joueuses et joueurs à travers le monde au lancement laissait bien présager des ventes à la hauteur de la licence.