La licence Assassin's Creed revient cette année avec un nouvel opus au Japon. Le bien nommé Assassin's Creed Shadows est enfin sorti de l'ombre ce mercredi 15 mai. Avec son premier véritable trailer, il a présenté ses personnages et dévoilé sa date de sortie.

Mais, qui dit bande-annonce dit aussi ouverture des précommandes ! D'ores-et-déjà, vous pouvez passer commande pour recevoir votre exemplaire à la fin de l'année. Plusieurs éditions physiques sont proposées, dont un collector hyper complet qui va en faire rêver plus d'un.

Une belle édition collector pour Assassin's Creed Shadows

Ubisoft a mis les moyens pour proposer de belles éditions physiques aux fans de la licence Assassin's Creed. Ainsi, en plus de l'édition standard disponible partout, également en numérique, et l'édition Ultimate entièrement dématérialisée, on compte trois éditions physiques disponibles sur PS5, Xbox Series et PC. L'édition collector est clairement l'indispensable pour les amoureux d'Assassin's Creed. Avec une version des plus complètes du jeu, elle propose de nombreux goodies qui rendent hommage à ses protagonistes, Naoe et Yasuke et surtout une magnifique figurine. Le prix pique par contre puisqu'elle est proposée au prix de 279,99€.

Contenu de l'édition collector :

Une copie physique du jeu sur console (un disque sur PS5, deux sur Xbox Series X) ou numérique pour PC

du jeu sur console (un disque sur PS5, deux sur Xbox Series X) ou pour PC 3 jours d' accès anticipé au jeu en cas de précommande

au jeu en cas de précommande La quête bonus de précommande intitutlé “Laissé pour compte”

de précommande intitutlé “Laissé pour compte” Le Season Pass : une quête bonus à la sortie du jeu et deux extensions à venir

: une quête bonus à la sortie du jeu et deux extensions à venir Le pack Ultimate : le pack de personnage Sekiryū, le pack de repaire, 5 points de compétence ainsi que le filtre Dragon rouge pour le Mode Photo.

: le pack de personnage Sekiryū, le pack de repaire, 5 points de compétence ainsi que le filtre Dragon rouge pour le Mode Photo. La statue de Naoe et Yasuke (40 cm)

de Naoe et Yasuke (40 cm) Le SteelBook exclusif à l'effigie des deux héros

exclusif à l'effigie des deux héros Un artbook de collection (84 pages)

de collection (84 pages) Le tsuba (la garde) du katana de Naoe, à taille réelle (8 cm), fabriqué en zinc et accompagné de son support

(la garde) du katana de Naoe, à taille réelle (8 cm), fabriqué en zinc et accompagné de son support Une carte du monde sur laquelle figure les 9 régions d'Assassin's Creed Shadows

sur laquelle figure les 9 régions d'Assassin's Creed Shadows Un parchemin mural du Crédo (70 x 30 cm), en tissu

du Crédo (70 x 30 cm), en tissu 2 lithographies sumi-e (19 x 13,5 cm) représentant les protagonistes, réalisées par l'artiste Yoichi Wakui

Où précommander l'édition collector d'AC Shadows ?

Le prix ne vous rebute pas et vous avez envie de craquer ? Alors sachez que plusieurs revendeurs ont déjà commencé à lancer les précommandes. La plus avantageuse à ce jour est Micromania, en exclusivité pour les membres Premium, car vous bénéficiez d'un bon d'achat de 10€ utilisable à la sortie du jeu. Enfin, le revendeur vous permet de payer en plusieurs fois. Voici toutes les offres disponibles pour l'édition collector d'Assassin's Creed Shadows, sachant que l'article sera régulièrement mis à jour :

Offres sur l'édition collector d'Assassin's Creed Shadows

Une édition Gold, parfaite pour une expérience ultime

Ceux qui souhaitent vivre l'expérience globale d'Assassin's Creed Shadows et qu'ils veulent un bon compris moins cher que le collector pourront se tourner sans crainte vers l'édition Gold. De fait, elle propose une copie physique du jeu accompagnée du Season Pass et d'un accès anticipé de trois jours, le tout pour 109,99€. Comme pour l'édition collector, Micromania propose l'édition Gold. Accessible à tout le monde dès maintenant, elle vous permet également de profiter d'un bon d'achat de 10€ valide à partir de la date de sortie du jeu.

Où acheter l'édition Gold d'Assassin's Creed Shadows ?

Une édition Spéciale d'Assassin's Creed Shadows, avec un plus

Comme à son habitude, Micromania propose une édition spéciale du jeu. Celle-ci permet de profiter d'une version standard rehaussée de quelques petits suppléments in-game : le pack de personnage Sekiryū, le pack de repaire, 5 points de compétence ainsi que le filtre Dragon rouge pour le Mode Photo. Le tout au même prix que l'édition standard, soit 79,99€.