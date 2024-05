Assassin's Creed Shadows, le prochain jeu majeur de la franchise phare d'Ubisoft, laisse ainsi échapper de nombreux éléments comme sa date de sortie, ainsi que le désormais traditionnel Season Pass. On dégaine notre lame pour vous décortiquer tout cela.

Assassin's Creed Shadows sort de l'ombre avant l'heure

Connu depuis sa première annonce en 2022 seulement sous le nom de code Red, Assassin's Creed Shadows a fait connaître son nom officiel hier. Ubisoft nous donnait ainsi rendez-vous le 15 mai à 18 heures chez nous pour découvrir un premier aperçu du jeu via un trailer cinématique. Malheureusement, le géant français s'est fait couper l'herbe sous le pied sur bien d'autres aspects qu'il gardait sûrement pour demain ou pour sa conférence Forward prévue le 10 juin.

Plusieurs infos ont en effet leaké via différentes sources. La plus notable étant une potentielle date de sortie partagée par Wario64 et également repérée par le bien nommé et réputé insider Shinobi602. Selon eux, Shadows sortira des ombres le 15 novembre 2024. Les joueuses et joueurs disposant encore d'une PS4 ou Xbox One seront cela dit déçus d'apprendre que le jeu ne ciblera finalement pas ces plateformes. Il sortira en effet uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. Cela peut être expliqué par le fait que la franchise phare d'Ubisoft dispose maintenant d'un moteur unifié, baptisé Anvil Pipeline. Celui-ci vise à offrir de notables améliorations visuelles, avec entre autres des effets de lumière par ray tracing. Les consoles ancienne génération sont donc fatalement hors touche sur ce terrain.

Une saison automnale au Japon

Assassin's Creed Shadows sortirait donc le 15 novembre prochain. Et comme on peut maintenant s'y attendre, des extensions et un Season Pass seront au programme à son lancement. Cela a été repéré par le dataminer Ubisoft_Frax. Ainsi, on sait déjà que le prochain jeu phare d'Ubisoft aura droit à au moins deux extensions. Chacune sera tarifée 25 euros. Il sera possible d'accéder aux deux en faisant l'acquisition du Season Pass, tarifé quant à lui à 40 euros.

Et les leaks ne sont pas encore finis. Le dataminer a également découvert l'existence d'une monnaie en jeu, comme on en a malheureusement l'habitude dans les derniers jeux de la franchise. Celle-ci est baptisée Helix, et il sera possible d'en acheter une certaine quantité contre monnaie sonnante et trébuchante, comme suit :

500 Helix – 5 euros

1050 Helix – 10 euros

2300 Helix – 20 euros

4200 Helix – 35 euros

6600 Helix – 50 euros

Qui dit monnaie en jeu dit donc fatalement, comme notamment sur Origins, Odyssey, Valhalla et Mirage, des sets d'armures, d'armes, skins et autres éléments à acquérir avec ladite monnaie. Cela est pour l'heure encore gardé secret. De même, nous ne savons pas si la tarification des différentes versions d'Assassin's Creed Shadows suivra celle opérée par Star Wars Outlaws, qui a fait l'objet d'une vive polémique. Gageons que nous en apprendrons plus sur ces quelques dernières inconnues incessamment sous peu.