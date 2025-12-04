Malgré les polémiques et une certaine communauté qui voulait le voir échouer, Assassin’s Creed Shadows s’avère être un succès. Ubisoft se dit satisfait, autant des ventes que de la réception critique et des retours des joueurs. Pourtant, l’éditeur français a choisi de revoir ses plans. La seconde extension narrative, initialement prévue courant 2026, est annulée. Le suivi du jeu, lui, en revanche ne s’arrête pas là : plusieurs mises à jour gratuites sont déjà prévues. En attendant, Ubisoft continue de chouchouter les joueurs, offrant encore quelques cadeaux à ceux qui explorent, ou s’apprêtent à explorer, son Japon féodal.

Du contenu gratuit pour Assassin's Creed Shadows

Une fois de plus, Amazon et Ubisoft s’associent pour gâter les joueurs. Et pour changer un peu, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un titre multijoueur, mais d'un jeu solo. Pour fêter le Black Friday, l’éditeur français offre à tous les utilisateurs de Twitch la possibilité de récupérer du contenu gratuit pour Assassin’s Creed Shadows. Si vous n'avez pas encore craqué pour cet épisode ou que vous attendez le Père Noël, pas de panique. Vous pouvez quand même profiter de l’offre avant d’avoir mis la main sur le jeu. L’opération passe encore via les fameux Twitch Drops, qui permettent de récupérer des cadeaux sans effort. Il vous suffit pour cela de regarder un streamer sur la liste dédiée et, après quelques heures de visionnage, vous débloquez du contenu gratuit pour Assassin’s Creed Shadows, cette fois la massue Crowd Pleaser.

Rassurez-vous, pas besoin de rester collé à l’écran pendant toute la durée de la diffusion. Vous pouvez simplement laisser le stream tourner en fond pendant que vous continuez vos petites affaires. Vous avez jusqu'au 16 décembre 2025 à 15h00 pour récupérer vos contenus gratuits. Voici les instructions à suivre pour en profiter :

Liez vos comptes Ubisoft et Twitch

Regardez vos streamers favoris jouer à Assassin's Creed Shadows pendant au moins 2 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note : il faut que la personne qui streame ait la mention « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les 20 minutes passées, vous recevrez une notification.

Rendez-vous sur la page inventaire des Drops. pour réclamer vos cadeaux.

Connectez-vous à votre compte Ubisoft depuis votre version d’Assassin’s Creed Shadows pour recevoir les récompenses

