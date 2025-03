Aujourd'hui et après moult reports et accidents de parcours, les joueurs peuvent enfin découvrir par eux-mêmes Assassin's Creed Shadows. Le dernier gros jeu d'Ubisoft semble toutefois affecté notamment par une sorte de glitch s'agissant de sa version PS5, qui pourrait être rédhibitoire pour certains, en attendant un correctif qu'on espère arriver prochainement.

Instabilité au Japon féodal sur la version PS5 d'Assassin's Creed Shadows

La sortie d'Assassin's Creed Shadows ne s'est malheureusement pas faite sans heurts, entre leaks majeurs et polémiques, de la part d'un Ubisoft dans la tourmente. Sa réception auprès des joueurs et ses chiffres de vente suivant son lancement aujourd'hui sur PC, Xbox Series et PS5 pourraient grandement faire pencher la balance pour le géant français, d'un côté comme de l'autre. Hélas, la version PS5 du titre souffre actuellement d'un épineux problème.

Comme l'indique PowerPyx sur le subreddit de PlayStation, les 55 trophées d'Assassin's Creed Shadows sont affectés par un glitch technique un brin problématique. S'il est possible de tous les débloquer, la moindre perte de connexion du jeu à un serveur Ubisoft risque d'en empêcher l'obtention. Cela peut notamment arriver pour les trophées relatifs à la complétion des différents actes du jeu. Ceux-ci requièrent en effet plusieurs actions étalées dans le temps pour obtenir le trophée associé. PowerPyx signale notamment que l'Acte 2 du titre serait particulièrement instable. C'est d'ailleurs en le faisant qu'il aurait découvert le glitch qui nous intéresse ici.

En attendant un correctif, PowerPyx conseille aux joueurs PS5 désireux de se lancer dans Assassin's Creed Shadows de multiplier les sauvegardes manuelles à plusieurs moments clés de la progression. Si jamais un quelconque bug vient rompre la connexion du jeu à un serveur Ubisoft, les joueurs pourront relancer une sauvegarde antérieure pour espérer décrocher les trophées manquants. L'autre alternative serait de créer un nouveau compte Ubisoft Connect, le relier à son profil PS5, supprimer les sauvegardes locales, réinstaller le jeu et le relancer de zéro. Une solution clairement loin d'être idéale, en somme. Espérons donc qu'Ubisoft se fendra bientôt d'une résolution rapide de ce problème, entre autres potentiels couacs techniques pouvant affecter Assassin's Creed Shadows sur PS5 comme sur PC et Xbox Series.

