En attendant sa sortie dans tout pile un petit mois, Assassin's Creed Shadows présente une nouvelle fonctionnalité qui divise déjà et sème la confusion.

Après un voyage clairement semé d'embûches, Assassin's Creed Shadows va enfin poser ses valises au Japon féodal le 20 mars à venir. En attendant, la communication d'Ubisoft s'accélère autour de son prochain gros titre. La chose prend en l'occurrence la forme de l'annonce d'une nouvelle fonctionnalité pour sa franchise phare. Mais celle-ci est à nouveau synonyme de division auprès des joueurs.

Nouvelle instabilité au Japon féodal d'Assassin's Creed Shadows

À l'instar de la transition Action-RPG à la The Witcher 3 de la franchise avec Origins, Assassin's Creed Shadows nous offrira diverses options de dialogues dans nos discussions en incarnant Naoe ou Yasuke. Du moins, si les joueurs le souhaitent. Ubisoft a en effet annoncé une nouvelle fonctionnalité, qui devrait donc à l'avenir se retrouver dans les prochains opus de la série : un « Mode Canon ».

Celui-ci permettra de suivre l'histoire d'Assassin's Creed Shadows sans choix dans les dialogues, pour avoir droit à la narration « canon » voulue par les développeurs. Pour les amateurs de « role play », il sera toujours possible d'opter pour des dialogues à choix multiples. À noter par ailleurs que, une fois le fameux Mode Canon activé, il ne sera pas possible de repasser à l'autre option en cours de partie. Sauf qu'une telle fonctionnalité vient semer la confusion auprès des joueurs. Si certains apprécient l'existence de cette option, d'autres se demandent alors quel est l'intérêt des autres choix proposés, s'ils ne sont pas considérés comme « canons ». Sachant que, peu importe lesdits choix, la fin du jeu sera a priori toujours la même.

Les développeurs ont ainsi indiqué que « les choix dans Assassin's Creed Shadows auront un impact, notamment pour déterminer qui sera ou non à vos côtés à la fin de l'aventure ». Le mystère reste en tout cas encore entier s'agissant de l'histoire que va nous raconter Ubisoft dans la peau de Naoe ou Yasuke. On sait en tout cas qu'il sera en principe de faire tout le jeu avec un seul des deux protagonistes. Pour le reste, rendez-vous à partir du 20 mars sur PC, PS5 et Xbox Series pour le découvrir.

Source : Assassin's Creed FR sur X.com