Assassin's Creed Shadows se révèle par un biais inattendu comme littéralement et techniquement le jeu le plus gros de la saga, c'est désormais confirmé.

À un peu plus d'un mois de sa sortie, Assassin's Creed Shadows a récemment et extensivement fait étalage des specs de sa version PC. Il manquait cependant une donnée importante à l'équation : l'espace de stockage requis. Ce n'est finalement pas Ubisoft, mais l'Apple Store qui nous apporte une réponse sur ce point. Non content d'être un très gros bébé, ce nouvel opus de la saga phare du géant français marque également son grand retour sur MacOS, 14 ans après la sortie de Revelations sur cette plateforme.

Un Japon féodal à la sauce Assassin's Creed Shadows qui pèse son poids

Assassin's Creed Shadows sortira donc le 20 mars sur PC (via Ubisoft Connect, mais aussi Steam), MacOS, PS5 et Xbox Series. Si vous comptez lui laisser une chance, il faudra cependant peut-être penser à faire de la place sur votre espace de stockage. D'un point de vue purement technique, le titre sera en effet bien le plus gros jeu de la saga, comme l'a révélé sa page Apple Store, avec 123 Go d'espace requis, tout de même ! Rappelons que les précédents opus qu'étaient Origins, Odyssey, Valhalla et Mirage pesaient à leur sortie respectivement 42, 45, 50 et 40 Go. Ce montant a cependant drastiquement augmenté avec la sortie de leurs DLC respectifs.

Pour Assassin's Creed Shadows, on passe donc du simple à quasiment le triple. Compte tenu du fait que le titre va recevoir par la suite des DLC déjà confirmés, son poids risque par ailleurs d'encore augmenter. Une telle différence est potentiellement à imputer à AnvilNext, le nouveau moteur maison d'Ubisoft spécialement consacré à Shadows et aux prochains jeux de la saga, dont Hexe. Qui dit modèles, textures et effets visuels plus détaillés dit forcément un poids plus conséquent pour supporter le tout.

À noter ceci dit que les précédents opus comme Valhalla avaient par la suite fait l'objet d'une mise à jour visant à optimiser l'espace de stockage requis. Gageons qu'Assassin's Creed Shadows devrait également en bénéficier quelque temps après sa sortie.

Source : Mac Apple Store