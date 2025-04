Fort de son lancement réussi sur consoles et PC, Assassin's Creed Shadows nous livre déjà des informations prometteuses sur son extension Traque sur Awaji.

Le succès d'Assassin's Creed Shadows devrait redonner un peu de baume au cœur aux équipes. Après deux reports, le jeu a débarqué le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Des retards qui auront fait du bien à cette nouvelle aventure qui redore le blason de la licence et qui fait partie des très bons épisodes malgré ses défauts. Dès cette année, vous allez pouvoir prolonger votre périple dans le Japon féodal aux côtés de Naoe et Yasuke avec le premier DLC qui fait parler de lui. Ça promet déjà !

Le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows se dévoile

Les équipes d'Assassin's Creed Shadows ont déjà une idée claire des nouveautés qu'elles souhaitent intégrer aux prochaines mises à jour du jeu. Mais en parallèle de ces patchs, les développeurs travaillent toujours sur l'extension Traque sur Awaji qui est l'un des bonus de précommande offerts aux joueuses et joueurs. Selon le dataminer SliderV2, relayé par TheHiddenOne, ce DLC faisait probablement partie d'AC Shadows, mais aurait été retiré pour tenir les délais. En comparant les fichiers, le script de l'extension n'apparaitrait pas dans la version non patchée du titre, ce qui confirmerait cette information. Dans tous les cas, ce contenu additionnel d'Assassin's Creed Shadows, qui est conçu par Ubisoft Bordeaux (Assassin's Creed Mirage), sortira dans le courant de l'année sur consoles et PC.

Comme annoncé par l'éditeur, le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows se déroulera sur une nouvelle région « singulière », l'île d'Awaji entre les îles de Honshū et de Shikoku. « Partez en quête d'un trésor perdu tout en évitant les pièges et embuscades de nouveaux ennemis impitoyables (Sanzoku Ippa). Frissonnez de tension tandis qu'une nouvelle faction vous traque et menace l'île mystérieuse d'Awaji » promet Ubisoft. Pour rendre cette quête plus facile, vous aurez l'occasion d'apprendre à maitriser la nouvelle arme bō. Un très long bâton.

Ce premier DLC d'Assassin's Creed Shadows, qui vous réserve plus de 10 heures de contenu supplémentaire, contiendra aussi des équipements inédits, des compétences et aptitudes, ainsi que des activités secondaires non divulguées encore. D'ici la sortie de cette extension, n'oubliez pas que vous pouvez faire face aux difficultés avec cette astuce qui va vous changer la vie.

Source : Ubisoft, The Hidden One.