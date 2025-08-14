Cette fois, c’est confirmé : Assassin’s Creed Shadows n’aura pas cette fonctionnalité pourtant très appréciée par les fans de la licence depuis de nombreuses années.

Sorti le 20 mars 2025, Assassin’s Creed Shadows a déjà transporté des millions de joueurs au cœur du Japon féodal. Mais depuis le lancement, un point continue de diviser la communauté : l’absence de Discovery Tour. Ce mode éducatif, introduit avec Origins puis repris dans Odyssey et Valhalla, permettait d’explorer les environnements historiques sans combats, comme dans un musée interactif. Qu'en est t-il ici ?

Assassin’s Creed Shadows abandonne son mode

Le Discovery Tour avait marqué les esprits. En Égypte antique, en Grèce ou à l’époque des Vikings, il offrait des visites guidées riches en anecdotes, accessibles même à ceux qui ne jouaient pas aux campagnes principales.

Des enseignants l’avaient même intégré à leurs cours, séduits par sa capacité à rendre l’Histoire vivante et ludique.

Pour Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft a préféré une autre formule et a officiellement abandonné le Discovery Tour. Les informations historiques sont désormais intégrées directement dans le jeu via un Codex. Accessible à tout moment, il regroupe des explications sur la période Sengoku, ses personnages et ses lieux emblématiques.

Ce choix a l’avantage de ne rien mettre derrière un téléchargement séparé, mais il supprime totalement l’expérience « sans combat » qui faisait le charme du Discovery Tour dans Origins, Odyssey et Valhalla.

Une autre façon de faire

Même sans ce mode, Ubisoft assure que la licence conserve son identité. L’éditeur rappelle par exemple sa contribution à la restauration de Notre-Dame de Paris après l’incendie de 2019, grâce aux relevés 3D réalisés pour Assassin’s Creed Unity. Avec Assassin’s Creed Shadows , cette volonté de transmettre l’Histoire se poursuit, mais elle se vit désormais en plein cœur de l’action, entre les affrontements et les intrigues scénarisées.

Cinq mois après la sortie, la communauté reste divisée. Certains apprécient la fluidité d’un contenu historique directement intégré à la campagne. D’autres, en revanche, regrettent la disparition d’un espace sûr et éducatif, idéal pour les enseignants ou pour ceux qui voulaient profiter des reconstitutions sans avoir à sortir la lame.

Source : Ubisoft