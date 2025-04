Assassin’s Creed Shadows devrait publier prochainement sa nouvelle mise à jour Title Update, et on sait déjà à quoi elle va ressembler. Dans les changements généraux, les développeurs corrigeront le bug qui empêche de dépasser les 30fps sur PS5 et Xbox Series X, ou encore d’augmenter le nombre maximum de points de connaissance. À une date indéterminée, l'équipe devrait aussi contenter les amateurs de difficulté qui jugent que le défi proposé n'est pas assez élevé pour le moment.

Une découverte utile dans Assassin's Creed Shadows

Vous avez déjà des dizaines d'heures au compteur sur Assassin's Creed Shadows et vous pensez avoir tout vu ? Détrompez-vous car certains ont mis en lumière une découverte passée inaperçue, alors même qu'il s'agit d'une fonctionnalité du jeu. Pour vous refaire une santé après avoir essuyé des mauvais coups des ennemis, vous pouvez consommer des rations. Jusque-là, c'est un consommable très classique déjà vu mille fois dans d'innombrables jeux. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que le nombre de pitances de départ pour Naoe (trois) et Yasuke (cinq) peut être augmenté. Et on ne parle pas de ravitailler son stock, mais bien d'étendre sa capacité. Une astuce qui va vous changer la vie si vous rencontrez des difficultés.

Pour emporter plus de rations avec l'un ou l'autre des personnages d'Assassin's Creed Shadows, il faut se rendre auprès des 16 vendeurs de nourriture localisés dans différents endroits du monde ouvert. Afin de vous aider dans cette quête, vous pouvez activer « Exploration guidée ». Mais attention pour les chasseurs de trophées, car certaines récompenses sont indisponibles si cette option est sélectionnée. Si vous choisissez de ne pas activer cette fonctionnalité, vous pourrez être aiguillés en acceptant la quête « Réflexion culinaire ». Elle permet de localiser tous les vendeurs de nourriture d'Assassin's Creed Shadows.

Pour faire le stock de rations pour Naoe ou Yasuke, vous pouvez vous tourner vers des caisses de ravitaillement, en fouillant les ennemis vaincus ou vers les lieux de Kakurega. Ensuite pour augmenter le stock maximum, rendez-vous auprès d'un vendeur en s'assurant d'avoir rencontré au préalable Hong. Un PNJ qui vous proposera la quête « Réflexion culinaire ». De là, il y aura besoin de retrouver l'ensemble des spécialités locales. Une fois que vous aurez fait le tour de tous les marchands, les deux personnages jouables d'Assassin's Creed Shadows pourront transporter plus de nourriture. À l'arrivée, vous devriez avoir 9 rations pour Naoe contre 11 rations pour Yasuke.

Source : Reddit.