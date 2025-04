Ubisoft a communiqué sur un certain de nombre de problèmes dans Assassin's Creed Shadows qui seront tous corrigés à l'occasion d'une nouvelle mise à jour. Les développeurs veulent aussi faire plaisir aux amateurs de difficulté.

Assassin's Creed Shadows devrait continuer de surprendre les joueuses et joueurs après son lancement en trombe. « Ce n'est que le début pour Shadows, et nous sommes ravis de voir le jeu évoluer à vos côtés » a déclaré l'équipe de développement qui épluche les commentaires sur Reddit et les différents endroits où la communauté s'exprimer pour donner son avis. Grâce à cela, de nouveaux soucis vont prochainement être résolus, entre autres choses.

Une nouvelle mise à jour Assassin's Creed Shadows est en chemin

Après le patch 1.0.1, les développeurs d'Assassin's Creed Shadows annoncent que la prochaine mise à jour va mettre fin à un bug de framerate au Repaire, qui intervient uniquement sur consoles et sur un mode de jeu bien spécifique. De même, il ne devrait plus y avoir de problème en ce qui concerne le nombre maximum de points de connaissance dans un cas bien particulier. Si vous souhaitez savoir ce qui vous attend, vous pouvez consulter les notes de patch officielles ci-dessous. Attention cependant, elles contiennent des spoilers sur certaines missions et notamment sur le sort d'un personnage. Pour éviter de vous gâcher l'aventure, vous pouvez ne pas lire les changements « Quêtes ».

Général Le nombre de FPS peut être limité à 30fps dans le repaire. Cela intervient avec le mode « Performance » sur PS5 et Xbox Series X Le joueur ne peut pas atteindre le nom maximum de points de connaissance après avoir avoir entièrement amélioré l'arbre de compétences Teppô

IA / PNJ Les réactions des ennemis aux Clochettes de shinobi peuvent être incohérentes

Quêtes Le commande de Takasago ne peut pas être tué si Yasuke utilise la compétence Coup de pied belliqueux pour l'expulser du navire au cours de la mission « L'ennemi de mon ennemi » Pendant la quête « La roue démasquée », il est impossible pour certains joueurs de quitter la mission, ou de quitter les mémoires en sélectionnant les options dans le menu d'Assassin's Creed Shadows Solution temporaire : réduisez la difficulté et terminez la mission Dans la quête « Honneur perdu », Ise Sadatame peut être tué après avoir été ranimé s'il a été initialement assommé par des explosifs pendant « Escorter Ise Sadatame ». Solution temporaire : rechargez la sauvegarde avant de l'assomer à l'aide d'explosifs Au cours de la mission « Mon est Yasuke », Duarte reste bloqué si Yasuke lui tire dessus depuis une position élevée



Plus de difficulté pour les amateurs

Le chantier Assassin's Creed Shadows est loin d'être achevé ! En plus de régler les divers problèmes, le studio réfléchit « à rendre la difficulté encore plus difficile pour certains joueurs ». Une déclaration faite par Jonathon Dumont, directeur créatif, au micro de GamesRadar+. En effet, malgré les modes de difficulté disponibles, certains ne sont toujours pas rassasiés. D'autant plus que les différences ne sont pas nécessairement visibles. Comme indiqué par notre Kikitoes dans son test, l'IA ennemie est toujours aussi limitée... même dans les niveaux de difficulté plus élevée qu'Assassin's Creed Shadows propose.

« Il est évident que nous ne pouvons pas tout faire. Mais il y a des choses pour lesquelles nous allons prendre des mesures. Rien que pour les prochaines mises à jour, on a prévu pas mal de corrections de bugs et de petites améliorations de fonctionnalités. Je ne peux pas me contenter de faire une liste car il y en a beaucoup. J'espère que les joueurs pourront voir la différence lorsqu'ils joueront Assassin's Creed Shadows dans les mois à venir ».

Source : Reddit.