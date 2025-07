Assassin's Creed Shadows a reçu une mise à jour 1.0.6 qui ajoute plusieurs nouveautés importantes. Comme lors de précédents patchs, une quête gratuite inédite avec le personnage de Rufino, est disponible. Pour celles et ceux qui sont en quête d'un challenge plus relevé, le mode Cauchemar est aussi accessible. Il rend l'IA plus intelligente, plus rapide et plus agressive, limite les ressources de combat et diminue l'efficacité des options défensives. Le système d'alarme est désormais étendu à toute la province, et il n'y a plus besoin de mod pour supprimer les effets visuels. AC Shadows a également enfin eu le droit à une fonctionnalité demandée, mais les fans sont quand même déçus.

Une nouveauté récente d'Assassin's Creed Shadows déçoit

Parmi les nouveautés du patch 1.06 d'Assassin's Creed Shadows, on retrouve aussi la possibilité d'enfin activer ou désactiver les couvre-chefs (bandeau, casque, capuche...) durant les cinématiques. Une fonctionnalité demandée et appréciée par certains mais il y a un mais... Pour d'autres, elle arrive tout simplement trop tard. « Pourquoi ce n'était pas disponible au lancement ? Ça me dépasse »; « Je suis désolé, mais c'est quelque chose qui aurait dû être dans le jeu de base. C'est une fonctionnalité basique des jeux modernes »; « C'est un peu trop tard » peut-on lire sur X.

L'ajout de l'option pour activer ou désactiver les couvre-chefs lors des cinématiques d'Assassin's Creed Shadows est arrivée le 25 juin dernier, alors que le jeu est sorti le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. On peut donc comprendre la déception, car depuis le temps, des millions de joueuses et joueurs ont déjà bouclé l'aventure. D'ailleurs, ce n'est pas une critique récente. Plusieurs améliorations apportées à AC Shadows ont été accueillies tièdement par une partie de la communauté.

En mai dernier, Assassin's Creed Shadows a fait des ajustements au niveau de son parkour, avec des déplacements plus instinctifs et des sauts mieux gérés qu'à la sortie. Une bonne initiative mais qui, là encore, arrive trop tard pour celles et ceux qui ont déjà terminé le jeu. C'est encore plus gênant ici puisque le parkour est un élément central du gameplay de la licence d'Ubisoft.